Uslu Market

'Böyle giderse keşif meşif yapılamaz' dedi birisi. Gerçekten de bu havada bırakın altın madeni keşfine gitmeyi, başınızı dışarı çıkarmanız bile zordu.

Özer AKDEMİR

Aliağa’yı geçtikten hemen sonra başlayan ilk damlalar, Bergama sapağında sağanak yağışa dönüşmüştü. Çamköy yol ayrımına geldiğimizde ise gök gürlemeleri eşliğinde bardaktan boşanırcasına bir yağmur bizi karşıladı. Yolun kıyısında bekleyen jandarma minibüsünün yanındaki şarampol küçük bir dere halini almıştı. “Böyle giderse keşif meşif yapılamaz” dedi minibüsten birisi. Gerçekten de bu havada bırakın altın madeni keşfine gitmeyi, başınızı dışarı çıkarmanız bile zordu.

Yine de mahkeme ve bilirkişi heyetinin İzmir Adliyesinden yarım saat önce çıktığı haberini almıştık. Madene gelmeleri yarım saat kırk dakikayı bulurdu. Çanakkale yolu üzerindeki Ovacık köyü kahvesinde heyetin gelişini beklemeye karar verdik. Madenin yanı başındaki Ovacık köyü madene adını vermekle kalmamış, köyün yarısını da vermişti. Köyün doğusundaki tepeye yerleşen maden, tepenin güneye bakan yamacındaki evleri de işletme sınırına almıştı. Şirket, evleri maden sahası içinde kalan köylüleri, Narlıca tarafındaki tarlaların üzerine yaptırdığı dubleks evlere taşımak istedi. Köylülerin “Gavur evleri” dedikleri bu yeni binalara taşınmaları için aylarca süren protestoların, duruşma salonlarında kazanılıp kağıt üzerinde kaybedilen mahkemelerin, karşı çıkanlara yönelen madenci şiddetinin ve siyanür barajlarının yapımı gibi epey tartışmalı olayların yaşanması gerekiyordu.

Ovacık köyü kahvesine kendimizi attığımızda yağmur hızını daha da arttırmıştı. Loş kahvehane de yedi sekiz köylü masalarda oturmuş çay içiyorlardı. Pencereye yakın masada ihtiyar birkaç köylü kağıt oyununa kaptırmıştı kendini. Yarım ağız hoş geldin ettiler gelenlere. Kadınlı erkekli 15 kişi kadar olan gruba karşı bakışları, tavırları epey kuşkucu görünüyordu. Çay ocağı başında bardakları yıkayan zayıf, esmer tenli adam, önündeki masada oturup gazeteleri karıştıran göbekli bir köylüye “Gene mi bu çevreciler” dedi kısık sesle. Öbürü, kaş etti, “sus” der gibi. Kahveci gelenlerin çay siparişlerini dağıtırken, göbekli köylü kalkıp, kahvehane bitişiğinde, kapısının camında “Ovacık Muhtarlığı” yazan yere geçip, kapıyı kapattı.

Kahvenin çaprazındaki Uslu Market’e ıslanmamak için koşar adım girerken, bakkalın önünde bekleyen sarı köpeğe gözüm takıldı. Sicim gibi yağan yağmurun altında kulaklarını kısmış öylece dikiliyordu. Plastik örtülerle kaplı sundurmayı geçip, tek katlı bakkala girdiğimde, Mehmet Uslu’yu iki yıl önceki gibi bıraktığım sandalyede otururken buldum. Sahne hiç değişmemişti sanki; Yine izbe, nemli, loş ışıklı bakkalın giriş kapısına bitişik masasında oturmuş, önündeki bilgisayardan kağıt oynuyordu. Tozlu raflarda makarnalar, üzerinde hasta organ resimleri bulunan sigara paketleri, parlak ambalajlı bisküvi çeşitleri, çikolatalar, salça, konserve kutuları, deterjanlar, gelişi güzel bir düzenle dizilmişti. Raflardan birisinin önüne halka halka “piliç eti sucuğu” asılıydı. Giriş kapısının tam karşısındaki köşeye kondurulan televizyon açık olmasına rağmen görüntü yoktu.

“Gene karıncaların çevirdiği filmi mi izliyorsun” diye girdim bakkala. Kafasını oyundan kaldırıp baktı, kısa bir tereddütün ardından tanıdı. Kalkıp hoş geldin etti, öpüştük. Başında gri bir bere vardı. Yüzü epey soluk görünüyordu ama bunu ona söylemedim. Zayıflamıştı da.

Uzun uzun konuştuk. Şeker hastalığı ilerlemiş. “Günde 4 kere iğne yapıyorum kendime” dedi. “Köroğlu’da da protez var. Çocuk yok biz de biliyorsun.” Köroğlu diye eşinden bahsediyordu.

Yaklaşık 20 yıl önce, altın madenine karşı köylü direnişi en yüksek seviyelerindeyken işe giren birkaç köylüden birisiydi Mehmet Uslu. Madene girerken hastaneden “sağlam” raporu almış olan iri kıyım babayiğit adam, birkaç yıl çalıştıktan sonra hastalanınca işten çıkarılmıştı. O zamanlardan tanıyordum kendisini, hastalığı, madenden çıkarılışı, hak arayışı ile ilgili birçok haber yapmıştım.

Altın madeni şirketi güvenlikçi olarak işe aldığı Uslu’yu daha sonra her işte çalıştırmıştı. Hatta o sıralarda epeyce tartışma konusu olan siyanürlü suların boşaltıldığı atık havuzunda da yüzdürmüştü. Maden havuzdaki suyun zararsız olduğunu anlatmak için basın çağrılmış, bir iki müdür ve işçi suda yüzmüştü. O işçilerden birisiydi Mehmet Uslu. “İdiopetik Trombositenik Purpura” denilen kan hastalığına bu havuzda yüzdükten sonra yakalandığını ileri sürüyordu. Ancak bunun ispatının “tıbben imkansız” olduğunu söylemişti doktorlar. “Dalağını alırsak, yüzde 60 yaşama şansın var” diye de ilave etmişlerdi. Köylülerini küstürme pahasına girdiği madende sağlığını yitirmiş, işten atılmış, hastane odasından dalağını bırakarak çıkabilmişti...

“Tarım bitti, köy bitti, sularımız bitti! Kuş sesleri içinde oyunlar oynadığımız tepede maden araçları vızır vızır şimdi. Üçüncü atık havuzunu da dibimize yaptılar” dedi. Gazetecilere altın madeni yüzünden hastalandığını anlattığı için kendisini gözaltına aldırıp tehdit eden jandarma başçavuşunu dava etmesi ile övündü. Başçavuşun kendisine sonradan yalvarmasına rağmen davadan vazgeçmediğini, adamın başka yere tayin edilmesinin de bu açtığı dava yüzünden olduğunu söyledi.

Madenin işine son vermesinden bu yana, 15 yıldır, köyün girişindeki küçük bakkal dükkanında “Ömrünü tüketiyordu” Mehmet Uslu. Tek varlığı, bu izbe bakkalın içindeki üç beş parça mal, kapıda yağmura aldırmadan bekleyen sarı köpek ve “Evdeki Köroğlu” idi.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 02:46

www.evrensel.net