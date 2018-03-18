Ne patronların bizi düşüneceği var ne de yetkililerin

İzmir'den AJAN Elektronik işçileri, fabrika yönetiminin kendilerini zorladığı fazla mesaiye dair Evrensel'e mektup yazdılar.

AJAN Elektronik işçileri

İzmir

Merhaba sevgili Evrensel gazetesi okurları;

Çiğli Organize Sanayide bulunan AJAN Elektronik Fabrikası'nda çalışıyoruz. Fabrika Çiğli’de üretime geçtiği yerde sağında solunda yanındaki fabrika binalarını da satın alarak büyüyor. 40’ı aşkın ülkeye ürün satan bir firma olarak övünen AJAN Elektronik’te diğer bütün fabrikalar gibi bu büyüme ve gelişmesinde çalışan işçilerin emeğini görmezden gelirken her şeyin kendi yaratıcı zekaları, planlamaları ve çabalarıyla olduğunu düşünüyor. Bugünlerde üretimin olağanın üstünde artması gerekiyormuş, bunun için işçilerle toplantı yapma ihtiyacı duymuşlar. İşçileri toplayarak 1 ay boyunca mesaiye kalmak zorunda olduklarını ama kalınacak fazla mesailerin paralarını vermeyeceklerini bunun yerine hafta içi izin vererek telafi edileceğini ve 1 ay boyunca işçilerden fedakarlık yapmalarını talep ettiler. Talep edildi dediğime bakmayın kabul etmeyen işçilere kapıyı göstererek baskılamış ve bunun sonucunda da işçiler istemese de fazla mesailere kalmak ve yoğun çalışma temposu altında hem iş kazası geçirme riski ve potansiyeline sahip bir ortamda çalışmak zorunda bırakılmıştır.

Çalışanların çoğunun kadın işçi olduğu fabrikada, kadın işçiler özellikle aileye, çocuklarına ve ev işlerine zaman ayırmak için hafta sonu çalışma olmadığı için AJAN’da çalışmayı tercih ediyor. Ancak şimdi 1 aylık diyerek ve de başka işyerlerinde de bu uygulamaların yapılmış ve yapıldığını örnek göstererek işçileri razı etmeye çalışmaktadır.

İşçilerin çoğunluğunun tepki göstermesinin üzerine ise 1’e 1 izni (yani 1 günlük mesainin karşılığı olarak 1 gün izin vereceğini söyleyerek), 1 e 1.5 (yani 1 güne karşılık 1.5 gün izin) vereceğini söyleyerek kabul ettirmiştir. Bu değişiklik aslında bu planlama işçilerin; ailesinden, zamanından, sağlığından fedakarlığı karşısında fabrikanın kârının büyük olacağını gösterdiği gibi eğer sessiz kalınsa telafi çalışmasını 1’e 1 ile uygulamayı planladıklarını da gösteriyor.

Her yıl büyüyerek yeni fabrikalar kurarken, kâr oranlarını artırırken işçiler akıllarına gelmezken, olası sıkıntıları aşmak ve fedakarlık söz konusu olunca ilk akıllarına gelen işçiler oluyor.

Şimdi; işçi fazla mesaiye kalacak ama parasını alamayacak, işçi izin yapacak işe gitmediği gün cepten yiyecek, ev işleri yaptığı için daha çok yorulacak.

Fazla üretim gerçekleştirmek için alması gereken yeni işçilerin sigortasından, maaşından, vergisinden, yemeğinden, servisinden vs. kurtulup bunları cebe indirirken bütün bunların yerine elindeki işçileri insan ve aile olarak görmediği için onların yaşamını altüst edecek, zorunlu mesai dayatmasıyla üretim yoğunluğu ile birlikte sömürüyü de yoğunlaştırmış olacak.

Bunu hangi işçi ve çalışan niye, neden ve nasıl kabul etsin? AJAN Elektronik işçilerinin örgütsüz olması tam tersine işverenlerin de örgütlü hareket etmesi ve bu işyerlerinin denetimlerden uzak olması ya da denetleneceği zaman öncesinden haber verilmesi ile göçmen işçilerin arka kapıdan çıkarılarak oradan uzaklaştırılıp sonrasında tekrar çalıştırılmasında olduğu gibi, denetleyecek olanların kanunsuzluğa ortak olması işçileri mecbur kılıyor.

İşçinin alın teri soğumadan emeğinin karşılığı verilmelidir. Ücretsiz fazla mesai ve diğer baskıları kabul etmemek için birleşmekten başka çaremiz yok. Ne patronların bizi düşüneceği var ne de yetkililerin kanunları uygulatacağı.

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