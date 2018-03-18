Halkın ödediği vergi savaşa ve silaha gitti

Maliye Bakanı Ağbal'ın toplanan vergilerle silah alımının 2 kat artırıldığı açıklamasını Müftüoğlu değerlendirdi: Vergi toplum yararı için alınır.

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Maliye Bakanı Naci Ağbal, halktan topladıkları vergilerle silah alımını 2 kat artırdıklarını açıkladı. Bu yıl savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayrılan bütçenin 2 kat artırıldığını ve bunun toplanan vergilerle yapıldığını söyleyen Ağbal’ın sözlerini değerlendiren İhraç Edilen Barış İmzacısı Akademisyenlerden Özgür Müftüoğlu, halkın yoksullaştığına, silah yatırımı yapan kesimin ise zenginleştiğine dikkat çekti.

Maliye Bakanı Ağbal, Malatya’da katıldığı ‘2017 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerinin belirtilmesi toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki bütçesinin 2 kat artırıldığını kaydederek şunları söyledi: “Her geçen gün başlattığımız projelerle savunma güvenlik alanında hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, hem de daha önemlisi Türkiye artık savunma güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde ciddi bir ihracatçı olacak. Bugün Afrin’de operasyonlar devam ediyor. Burada artık kendi silahlarımızla, kendi yağlarımızla, kendi İHA’larımızla kendi tanklarımızla, kendi uçaklarımızla, helikopterlerimizle bu operasyonları yürütüyoruz. Türkiye uluslararası birçok operasyonda aktif şekilde yer alıyor. Değişik ülkelerde oralarda güvenlik ve istikrara katkı veriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi savunma güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Topladığımız vergilerle. Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi iki kat artırdık. İhtiyacımız neyse dedik karşılarız bütçemizle.”

VERGİ TOPLUM YARARI İÇİN ALINIR

Ağbal’ın sözlerini değerlendiren ihraç edilen Akademisyen Özgür Müftüoğlu şöyle konuştu: “Hükümetler toplumdan vergi alırlar elbette ama bunu en iyi şekilde toplum yararına kullanmak üzere alırlar. Burada ekonomik olarak refahın sağlanması ve toplumun her kesiminin bu refahtan payını almasını sağlarlar. Yani bir siyasi iktidarın başarısı bununla ölçülür. O toplum ne kadar mutludur, ne kadar huzurludur, ne kadar refah içerisindedir... Şimdi savaş dediğimiz şey, hiçbir şekilde toplum için refah sağlayacak bir husus değil.”

YATIRIMLAR SİLAH SANAYİİNE KAYIYOR

Uluslararası sermayenin de ulusal sermayenin de büyük bir kısmının son yıllarda yatırımlarını silah sanayiine kaydırmaya başladığına dikkat çeken Müftüoğlu, “Bu da o alanın kâr alanına döndüğünü gösteriyor. Türkiye’nin de silahlanmaya dönük hedefleri var. Ekonomik olarak baktığınız zaman önümüzdeki döneme dair olarak da silah sanayiine kaynak ayırmayı planlıyor. Neden silah harcamaları yapılır, neden silah sanayiine bu kadar yatırım yapılır? Bunlar toplumun genel oluru alınmadan, toplumun genel çıkarına aykırı bir şekilde büyük ölçüde kullanılır çünkü. Bunu biz dünya örneklerinden biliyoruz her zaman. Amerika bunun en önemli göstergesidir. Bir silah lobileri var, bu silah lobileri müthiş paralar kazanırlar Amerikanın dünyada çıkardığı savaşlar üzerinden. Büyük silahlar alıyorsunuz, büyük yatırımlar yapıyorsunuz, özel sektörü buraya doğru yönlendiriyorsunuz, yani bir kâr alanı haline getiriyorsunuz, dolayısıyla da bu savaşı getirecek. Silah yapıyorsanız eğer o silahları kullanmanız lazım, dolayısıyla da bu da bir savaşı arkasından getirir” diye konuştu.

SAVAŞ YOKSULLUĞU VE İŞSİZLİĞİ GETİRİYOR

İnsani yanını bir yana bırakıp tek başına ekonomik yanıyla değerlendirildiğinde bile bu kaynakların çıktığı yer olan toplumun bütçesinin giderek daha da fazla aşındığını söyleyen Müftüoğlu şöyle devam etti: “Dolayısıyla savaş yoksullaşmayı ve işsizliği getiriyor. Yani silahlanma dediğiniz şey özetle toplumun silah yatırımı yapan kesimi için büyük çıkarlar ve zenginleşme sağlayacakken bu yatırımların kaynağını sağlayan toplum her geçen gün yoksullaşacaktır. Dolayısıyla bu gelir eşitsizliğini artıracak bir durumdur. Toplumun siyasi iktidara şunu sorması gerekiyor; sen iktidara bu toplumun refahı için geldin, bizden vergileri bunun için alıyorsun. Peki bu savaşları neden yapıyorsun. Savaşılmasa olmaz mı? Biz daha üretken yatırımlar yapsak, ekonomi daha da canlansa olmaz mı? Eğitim, sağlık çökmüş durumda. Yatırım neden sağlığa değil de silaha yapılıyor? Gibi soruları sorup burada toplumun siyasi iktidarı kendi talepleri doğrultusunda uyarması gerekiyor.”

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