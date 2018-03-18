‘Naldöken halkının takımıyız’

Naldöken Spor Kulübü Teknik Direktörü Talip Ağrı: Bu takımda, antrenöründen mahallelisine çok fazla emekçinin hakkı var.

Yunus ALPERGÜN

İzmir

Naldöken, yaklaşık 9 bin kişilik nüfusuyla gün içinde insanların sokakta, parklarda oturduğu, sürekli bir hareketin verdiği görüntüyle Bornova’nın diğer semtlerinden farklı hava veren bir mahalle. 2016 yılında bu mahallede kurulan Naldöken Spor Kulübü 200’e yakın altyapı öğrencisi, 2. Amatör Lig’de mücadele eden A takımı ile mahallede son zamanlarda gençlerin en fazla ilgi gösterdiği yer.

Naldöken Spor Kulübü Teknik Direktörleri Ali Gül, Talip Ağrı; Antrenörü Furkan Yıldırım ve Kaptanı Engin Bayram ile kulübü, amatör futbolu ve mahallede yarattığı etkiyi konuştuk.

Takımın, yönetim kurulu üyelerinin değil halkın takımı olduğunu söyleyen Gül, “200’e yakın öğrencimizle bu sene kurulan tesislerimizde çalışıyoruz. Altyapı takımlarımız tüm genç takım liglerinde mücadele ediyor. Oyuncularımızın çoğu semtte oturan gençlerden oluşuyor. Naldöken’in herkes tarafından bilinen bir namı vardı, gençler uyuşturucu kullanıyor gibi. Bizim amacımız gençleri sporla birleştirerek bu tarz şeylerden uzak tutmak. Hocalar olarak bizim maddi bir beklentimiz yok. Bu işi seviyoruz ve mahalleye sahip çıkmak için yapıyoruz” diye ifade etti.

‘AMATÖR KULÜPLERDE ÇOK FAZLA EMEKÇİNİN HAKKI VAR’

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini söyleyen Ağrı ise “Mahalleli tesislerimiz yapıldıktan sonra bizlere destek vermeye, gençler buraya gelip spor yapmaya başladı. Kulübün aktif olmasıyla semt artık değişti. Eskiden çok fazla gruplaşma ve kavga olurdu. Şimdi gençler birbirlerine sahip çıkıyorlar” dedi. Amatör futbol oynanan yerlerde çalışma alanının darlığından yakınan Gül “Buradan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’a teşekkür ediyorum. Canlı yayında amatör liglerde mücadele eden takımların durumunu çok güzel özetledi. Mesela bu tesiste 100 öğrenci aynı anda çalışıyor. Bu gençler yağmurda çamurda mücadele ediyorlar. Bu mücadelenin karşılığı olarak tüm belediyelere, amatör kulüplere sahip çıkmalarını istiyorum. Bu takımlarda çalışan antrenöründen, mahallelisine bir şeyler üretmek isteyen çok fazla emekçinin hakkı var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi Başkanına ve Mahalle Muhtarı Mustafa Özgen’e tesisleri mahalleye kazandırdığı için teşekkür eden Teknik Direktörler Ağrı ve Gül “Buralarda resmi müsabaka yapmamızı engelleyen durumlar var. Bir an önce o eksikleri de tamamlayıp kendi sahamızda maçlarımızı oynamak istiyoruz” dedi.

Naldöken Spor Kulübü sadece mahalle gençlerine değil hem başka mahalledeki hem de antrenörlük yapmak isteyen gençlere çalışma ortamı açıyor. Takım Kaptanı Bayram “Normalde futbolu bırakmış olmama rağmen, Ali ağabeyin isteği üzerine tekrar başladım. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen çok güzel bir ortama sahibiz. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan Antrenör Yıldırım “Ders sırasında hocamız kulüpten bahsetti. Yeni kurulduğunu, burada gönüllü olarak çalışmak isteyen olup olmadığını sordu. Parasız olduğunu öğrenen birçok arkadaşım katılmak istemedi. Ancak ben gidip çalışırım dedim. Hayatımın ileriki süreçleri için maaşı düşünmek yerine kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. 7 yaşından beri futbolun içinde biri olarak futbol ruhunu, oynamayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi çok seviyorum. Evde bilgisayar başında takım yönetmek yerine, hem buraya katkıda bulunmak hem de canlı canlı yönetmek istiyorum” dedi.

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