Zirvede kritik 90 dakika: Başakşehir - Beşiktaş

Süper Lig'de zirve yarışının en kritik maçlarından biri Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig’de zirve yarışının en kritik maçlarından biri bu akşam oynanıyor. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, 19.00’da Başakşehir’e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

BERABERLİKLER EŞLEŞMESİ!

26. haftaya 50’şer puanla giren takımlar, bugüne kadar 20 kez karşılaştı ve bu maçların 11’i beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın da birbirini 4’er kez mağlup edebildiği eşleşme, rakamsal bazda tam bir eşitliği yansıtıyor.

Siyah beyazlılar ligin ilk yarısında sahasında Abdullah Avcı’nın öğrencileriyle 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçta Başakşehir, 89’da Kerim Frei’la öne geçmiş, beraberlik golü son dakikanın uzatma anlarında Dusko Tosic tarafından kaydedilmişti.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR’DE 1 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, bugüne kadar Başakşehir deplasmanında çıktığı 9 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi. Bu maçlarda turuncular 3 kez galip gelirken 5 müsabaka berabere sonuçlandı.

Başakşehir, iç sahada çıktığı son 34 maçın 25’ini kazanırken bu karşılaşmalarda yalnızca 1 kez yenildi. Bu yenilgi, 21. haftada Fenerbahçe’ye karşı 2-0’lık sonuçla alınmıştı.

KARAKARTAL İKİNCİ YARININ LİDERİ

Ligde ikinci yarının başladığı tarihten bu yana yenilgi yüzü görmeyen Şenol Güneş ve öğrencileri, çıktıkları 8 maçın 6’sını kazandı.

Beşiktaş, üç maçtır galip geliyor.

Başakşehir ise Beşiktaş’ın aksine düşüş sürecinde. Ligdeki son maçında Alanyaspor’a 4-1 kaybeden İstanbul ekibi, son 8 maçta 4 galibiyet alabildi.

MUHTEMEL 11’LER

Siyah beyazlılarda cezalı Ricardo Quaresma takımdaki yerini alamayacak. Başakşehir’de de geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Alexandru Epureanu ve Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakacak. Takımların muhtemel 11’leri şöyle:

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Chedjou, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Mossoro, Kerim Frei, Emmanuel Adebayor.

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Gary Medel, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo. (SPOR SERVİSİ)

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