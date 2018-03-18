Bolu'da iş cinayeti: Çatıdan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Bolu'da çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısından düşen 58 yaşındaki Rahmi Öztekin hayatını kaybetti.

Saat 18.00 sularında Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi, Dr. Akın Çakmakçı Bulvarı'nda meydana gelen olayda inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan 58 yaşındaki işçi Rahmi Öztekin, dengesini kaybederek düştü. Olayı gören iş arkadaşları, durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçi Rahmi Öztekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Öztekin'in hayatını kaybettiğini öğrenen iş arkadaşları sinir krizi geçirdiler. Rahmi Öztekin'in cenazesi incelemelerin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

www.evrensel.net