Aydın'daki orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan kül oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük alan kül oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan kül oldu.

Yangın, gündüz saatlerinde Karacaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri bölgeye yayılmadan kontrol altına aldı.

Yaklaşık 1 dönümlük kızılçam alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 00:01

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