Uluslararası Af Örgütü: Suriye'de 7 yıldır yıkıcı hatalar yapıyor

Suriye’deki çatışmaların 7 yıldır sürdüğüne dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

Suriye’deki çatışmaların yedinci yıl dönümüne dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma sorumluluklarının gereğini yerine getirerek, milyonlarca Suriyelinin acılarını sonlandırmak için acilen harekete geçmesi ve Doğu Guta ile Afrin’de kuşatma altında bulunan sivillere yönelik kanlı saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuyor.

Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Uluslararası toplumun Suriye halkını korumak için somut adımlar atmaktaki başarısızlığı, başta Suriye hükümeti olmak üzere, çatışmanın taraflarının savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemesine yol açtı. Tarafların, özellikle Rusya olmak üzere dış güçlerin desteğiyle işledikleri suçlar çoğu zaman cezasız kaldı. Her geçen yıl, tarafların sivillere daha fazla acı çektiremeyeceğini düşünüyoruz ancak her seferinde yanıldığımızı kanıtlıyorlar” dedi.

'KUŞATMALARA SON VERİLMELİDİR'

“Doğu Guta’da altı yıldır hukuka aykırı bir kuşatma altında yaşayan 400 bin erkek, kadın ve çocuk şu an açlığa zorlanıyor ve Rusya’nın da desteğini alan Suriye hükümeti tarafından gelişigüzel bombalanıyor. Sadece son iki ayda 600’den fazla sivil öldürüldü. Hükümet, benzeri hukuk dışı taktiklerle Doğu Halep’i yıkıma uğrattığında, uluslararası toplum 'bir daha asla' demişti. Ancak yine aynı şey yaşanıyor. Silahlı muhalif gruplar, 2014’te kuşattıkları İdlib’deki iki köyü gelişigüzel bombalayarak misilleme yaptı. Afrin'deki yüzlerce Suriyeli Kürt, şehri ele geçirmeye kararlı olan Türkiye hükümeti ve silahlı muhalif grupların gerçekleştirdiği saldırılardan kaçmaya zorlandı” diyen Maalouf, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye hükümeti ve çatışmanın diğer tarafları, BM Güvenlik Konseyi kararlarını defalarca ihlal etti ve görmezden geldi. Artık buna bir son verilmeli. Güvenlik Konseyi, hukuka aykırı kuşatmalara ve saldırılara son verme çağrısı yapan kararlarını hayata geçirmeli. Güvenlik Konseyi ayrıca durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıyarak, savaş suçları ile insanlığa karşı işlenen suçların sorumlularından hesap sorulacağına dair güçlü bir mesaj vermelidir.”

Uluslararası Af Örgütü, çatışmanın tüm taraflarından uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklere uygun davranmalarını ve bölgeyi terk etmek isteyen sivillerin güvenli geçişine izin vermenin yanı sıra insani yardımın bölgeye sınırsız erişimini sağlamalarını talep ediyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 22:05

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