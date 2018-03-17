Derbiden gol sesi çıkmadı: Fernerbahçe 0-0 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı golsüz beraberlikle bitti.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 26. hafta maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, golsüz berabere kaldı.

İki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu maç beraberlikle sonuçlandı. Son dakikalarında yaşanan yüksek tempo, futbolseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Fernandao'nun golü ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, Galatasaray'ın Maicon ile kullandığı serbest vuruş direkten döndü.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanam müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetti. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yaptı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 21:05

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