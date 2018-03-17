Tezgahına el konulan simitçi intihara kalkıştı

İzmir Bornova'da tezgahına el konulan simitçi, hükümet konağının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İzmir Bornova'da tezgahına el konulan simitçi sinir krizi geçirerek intihar etmek için hükümet konağının çatısına çıktı .

İzmir Bornova'da simit satan 26 yaşındaki İ.A'nın tezgahına bugün zabıtalarca el konuldu. Simit tezgahının elinden alınmasına dayanamayan İ.A. yakınlardaki hükümet konağının çatısına çıktı.

Cinnet geçiren İ. A.kendisini yaraladığı da görüldü. Borçlarının çok olduğunu belirten İ.A geçim kaynağı olan simitlerinin ve tezgahının geri verilmesini istedi. Aynı zamanda şeker hastası da olan İ.A. ilaç için bile para bulamadığını dile getirdi.

İ. A. bir süre sonra çatıdan indirildi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 20:21

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