KESK İzmir Şubeler Platformu: Gözaltılar serbest bırakılsın

KESK İzmir Şubeler Platformu, dün sabah gözaltına alınan Tüm Bel Sen ve Eğitim Sen yöneticilerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

KESK İzmir Şubeler Platformu gözaltıları ve ihraçları protesto etmek için Narlıdere eski belediye önünde basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, Yürütme Kurulu üyesi Recep Temel, Eğitim Sen 6 Nolu Şube Kadın Sekreteri İdil Uğurlu ve Eğitim Sen üyesi Abdülkerim Akdeniz'in evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmalarının ardından KESK İzmir Şubeler Platformu basın açıklaması düzenledi.

Platform adına basın açıklamasını Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç okudu. Kılıç, "16 Mart Cuma sabahı, Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanımız Çağdaş Yazıcı, Yürütme Kurulu üyesi Recep Temel, Eğitim Sen 6 Nolu Şube Kadın sekreterimiz İdil Uğurlu ve Eğitim Sen üyesi Abdulkerim Akdeniz evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmışlardır. Şu ana kadar gözaltı gerekçesine dair elle tutulur bir bilgi verilmemiştir. Rutin hale getirdikleri 'Dosyada gizlilik kararı var, ihbar var' söylemleri dışında bizlere bilgi verilmemiştir. Kaldı ki, gerçek niyet ve amaçları bilindiğinden gözaltına alınma gerekçelerinin önemi kalmıyor. Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanımız Çağdaş Yazıcı, Yürütme Kurulu Üyesi Recep Temel, Eğitim Sen 6 Nolu Şube Kadın sekreterimiz İdil Uğurlu ve Eğitim Sen Üyesi Abdulkerim Akdeniz derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

"KESK 'e yönelmeleri tesadüfü değildir. Tarım Orkam Sen Genel Başkanımız Hamit Kurt ile başlayan ve KESK MYK Üyemiz Elif Çuhadar'la devam eden operasyon, bugün de İzmir Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı Yürütme Kurulu Üyesi Recep Temel, 6 Nolu Şube Kadın sekreteri İdil Uğurlu, Eğitim Sen Üyesi Abdulkerim Akdeniz ile sürmüştür. KESK'in muhalif duruşu AKP politikalarını kabul etmeyişi hedef olmasına neden olmuştur. Arkadaşlarımızın tek gözaltı gerekçeleri ve nedeni budur. 12 Eylül'ü katlayarak aşan bu baskı ve gözaltıları kınıyor, protesto ediyoruz" şeklinde konuşan Kılıç, biat edenlerden olmayacaklarını vurguladı.

Kılıç, AKP’nin ne OHAL sopası, ne de diğer faşizan politikaları bizleri emek, demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamaz. Bir kez daha buradan yüksek sesle haykırıyoruz arkadaşlarımız hakikatleri barışı ve demokrasiyi savunmuşlardır. İş güvencemize yapılan saldırılara karşı çıkmışlardır. Hak hukuk adalet demişlerdir bu nedenlerle gözaltına alınmışlardır" diyerek gözaltı ve tutuklamaları şiddetle kınadıklarını belirtti. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir’de sendikacılar gözaltına alındı

İzmir’de Newroz öncesi operasyon: Çok sayıda gözaltı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 19:20

www.evrensel.net