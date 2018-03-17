'Yeva' filminin gösterimi OHAL gerekçesiyle yasaklandı

16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin programında yer alan 'Yeva' filminin gösterimi, İstanbul Valiliği tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin son gün programı kapsamında Fransız Kültür Merkezinde gösterilmesi planlanan “Yeva” filmi İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.

Festivalin “Komşu Komşunun Filmine Muhtaç” seçkisinde yer alan “Yeva”nın yasaklanma kararı dün öğle saatlerinde polisler tarafından Filmmor’a tebliğ edildi. Azerbaycan hükümeti, filmde Karabağ’ın Ermeni toprağı algısı yarattığını iddia etti, İstanbul Valiliği ise OHAL ve kamu güvenliğini gerekçe göstererek filmi yasakladı.

‘VALİLİK BU TALEBİ DİNLEMEMELİYDİ’

Festivalin İstanbul’daki son gününde yaşanan yasaklama kararı hakkında Filmmor’dan Melek Özman Evrensel'e açıklamalarda bulundu. Filmin Azerbaycan hükümetinin girişimleri sonucu yasaklandığını söyleyen Özman, “Film bir kadının İran’daki eski kocasından kaçmasını anlatıyor. Kadın Karabağ’da bir Ermeni köyüne sığınıyor. Sığındığı köyün bir Ermeni köyü olması filmde Karabağ’ın bir Ermeni toprağı olduğu algısı yaratıyormuş. O yüzden Azerbaycan’ın filmle ilgili tepkileri var. Anlayabildiğim bir şey değil. Valilik bu talebi dinlememesi gerekirdi. Azerbaycan’ın hassasiyetlerini algılayabilmiş değilim. Filmde de böyle bir şey algılanmıyor. Herkesin filmlerini özgürce yapabildiği bir dünya istiyorum” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 19:07

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