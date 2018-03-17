Londra'da binler ırkçılığa karşı yürüdü

İngiltere'de 'Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk' grubunun öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, hükümetin göçmen karşıtı politikalarını protesto etti.

İngiltere'de 'Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk' kampanya grubu tarafından düzenlenen bir yürüyüşle göçmen karşıtı politikalar ve ırkçılık protesto edildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş BBC önünde başlayıp Parlamento önünde sona erdi.

Ülkenin birçok şehrinden Londra'ya gelen binlerce kişinin May hükümetinin göçmen karşıtı politikalarını protesto ederek istifasını istemesi dikkat çekti.

Çok sayıda göçmen örgütünün yanı sıra sendikaların da katıldığı yürüyüşe birçok İşçi Partili milletvekili de destek verdi. Türkiyeli emekçiler de yoğun katılım sağlarken, TSK'nin Afrin operasyonunu durdurmasını istendi.

Sık sık "Göçmenler Hoşgeldiniz" sloganları atan kalabalık, işyerlerindeki ırkçılığa da dikkat çekti. (Londra/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 18:40

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