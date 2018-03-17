'Burak Mengü bindirildiği araçta darbedilip boş bir araziye bırakıldı'

Gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi Avukat Burak Mengü, polis olduğunu söyleyen sivil ekiplerce darbedilip boş bir araziye bırakıldığını söyledi.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi Avukat Burak Mengü, polis olduklarını belirten sivil ekiplerce hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilerek bindirildiği araçta darbedilip Dudullu’daki boş bir araziye bırakıldığını söyledi.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi Avukat Burak Mengü, sosyal medyadan "Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" mesajını paylaştı.

Attığın twetten yaklaşık bir saat sonra açıklama yapan Avukat Burak Mengü, “Beni araçta dövüp Ümraniye Dudullu’da boş bir araziye bıraktılar” dedi ve konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi. Burak Mengü “Suç duyurusunda bulunmayacak mısınız?” sorusuna ise yanıt vermedi.

Sözcü’nün görüştüğü Emniyet yetkilileri ise Avukat Burak Mengü’ye yönelik bir soruşturma olmadığını, bilgileri dahilinde böyle bir gözaltı işleminin de gerçekleşmediğini söylediler.

Daha sonra gözaltıyla ilgili Twitter’da açıklama yapan Nevşin Mengü, “Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?” diye sordu.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 18:33

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