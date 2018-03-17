Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: OHAL'i biz kaldırdık

Diyarbakır’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İktidara geldiğimizde ilk iş OHAL’i kaldırmak oldu' dedi.

AKP Diyarbakır İl Kongresine katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada "OHAL öyle bir uygulamaydı ki tüm vatandaşların üstünde Demokles'in kılıcı gibi dolanıyordu. Sakın ha o zamanın olağanüstü halini bugünle kıyaslamayın. Bugün yüzde 5’i bile kullanılmıyor. İktidara geldiğimizde ilk iş OHAL’i kaldırmak oldu” ifadelerini kullandı.

Kongre salonunda partililere seslenen Erdoğan “Diyarbakır ile aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Biz Diyarbakır ile etle tırnak gibiyiz. Onun için Diyarbakır ile birlikteliğimiz inşallah hep devam edecek” dedi. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

'SUR İÇİ, DİYARBAKIR’IN TARİHİNE YAKIŞIR HALE GETİRİLDİ'

"Bu ülkede bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık çektiremez. Bitti o işler. Sur içi gerçekten Diyarbakır’ın tarihine yakışır hale getirildi. Konutların büyük bölümü tamamlandı. Kalanlar ise hazirana kadar bitecek. Teröristlerin özellikle hedef aldıkları Kurşunlu Camii olmak üzere tarihi, eserlerin restorasyonları bitirildi.”

'OHAL VATANDAŞLARIN ÜSTÜNDE DEMOKLES'İN KILICI GİBİ DOLAŞIYORDU'

"Diyarbakır ile birlikteliğimiz inşallah devam edecek. Diyarbakır yaşadığı tüm sıkıntıları, zulümleri geride bırakarak ilerleyecek. Gerçekten Diyarbakır zor günler geçirdi. Diyarbakır’a geçmişte çok yanlış yapıldı. Geçmişte çok yanlışlar yapıldı. Terör örgütlerinin cirit attığı bir kent haline geldi. AK Parti’yi kurma çalışmalarımız sırasında buradaki dostlarımıza hükümete geldiğimiz de bizden ne istersiniz diye sorduğumuz da olağanüstü hali kaldırın bize yeter diyorlardı. O dönemdeki OHAL öyle bir uygulamaydı ki tüm vatandaşların üstünde Demokles'in kılıcı gibi dolanıyordu. Sakın ha o zamanın olağanüstü halini bugünle kıyaslamayın. Bugün yüzde 5’i bile kullanılmıyor."

'İLK İŞ OHAL’İ KALDIRDIK'

"İktidara geldiğimizde ilk iş OHAL’i kaldırmak oldu. Pek çok reforma imza attık, yanlış uygulamalara birer birer son verdik. Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi bunlarla müzik yapılması akademik çalışma yapılması gibi hususlar birer birer hayata geçirildi. Ülkemizde hangi kesimin sorunu varsa onun için çalışmak boynumuzun borcudur."

'İNLERİNE GİRECEĞİZ DEDİK, GİRDİK'

"Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı gören kim varsa, Erdoğan olarak yanında yer alır onunla beraber mücadele ederim. Vatanımızı böldürmem. Yok bilmeme PYD, PKK… Böyle bir şey olamaz… Tek vatan, 780 bin kilometre ile tek vatan… Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu… Devlet kurmanın yaşatmanın kolay olmadığını çevremizde yaşanan hadiseler bize gösteriyor. Kimse bu ülkeyi bölmeye cesaret etmesin. İnlerine gireriz dedik girdik. Bölücü terör örgütü benim kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık bitti…"

'PKK'NIN GENÇLERİNİN ELİNDE SİLAH, BİZİM GENÇLERİMİZİN ELİNDE BİLGİSAYAR VAR'

"Teröristlerin hedef aldığı ve uğruna çok şehit verdiğimiz kurşunlu Camii başta olmak üzere zarar verilen yerlerin restorasyonları önemli ölçüde bitti. PKK’nın gençlerinin elinde silah var bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Fark burada… Yardımlaşma içerisinde olacaksınız ve inşallah geleceğimizin sahibi siz gençler olacaksınız. Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerinde bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. Örgütün yol açtığı yıkımı, devlet olarak biz yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık. Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkardık."

Erdoğan ayrıca "9 Mayıs 2018’de Türkiye Ziraat Kupası final maçı Diyarbakır’da yapılacak" duyurusunı da yaptı.

AKP Diyarbakır İl Kongresine katılacak Erdoğan, Diyarbakır’ı son olarak 1 Nisan 2017 tarihinde, anayasa referandumu öncesinde ziyaret etmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 18:11

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