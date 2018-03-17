Westbrook’tan 101. triple-double

Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, Los Angeles Clippers karşısında 101. triple-double’ına imza atarak takımını galibiyete taşıdı.

NBA’de normal sezonda son dönemece girilirken Batı Konferansı’nda Play-Off yarışı kızıştı. Her maç sonrası sıralama yeniden şekillenirken Oklahoma City Thunder, evinde Los Angeles Clippers’ı 121-113 yenerek üst sıralar için iddiasını güçlendirdi. Thunder bu galibiyetle 71 maçta 42 galibiyete ulaştı ve dördüncü sıraya tutundu. Clippers’ın ise 68 maçta 37 galibiyeti var. Los Angeles ekibi 10. sırada ve şu anda Play-Off resminin dışında.

Clippers karşısında Thunder’a galibiyeti getiren performansta Corey Brewer 22 sayı 6 top çalmayla sürpriz ve önemli bir rol oynadı. Takımın yıldızı Russell Westbrook, 101. triple-double’ına imza atarak 16 sayı 10 ribaunt 11 asist üretti. Clippers’ta Tobias Harris’in 24, Austin Rivers’ın 23 sayısı yeterli olmadı.

WARRIORS’TA HERKES SAKAT

Batı Konferansı’nın ikinci sırasındaki Golden State Warriors, Play-Off yaklaştıkça yıldızlarının yaşadığı sakatlık problemleriyle art arda yenilgiler almayı sürdürüyor. Warriors, Kevin Durant, Stephen Curry ve Klay Thompson’dan yoksun çıktığı maçta Sacramento Kings’e evinde 98-93 yenildi. Kings’te Buddy Hield, 22 sayı 7 ribaunt 7 asistle galibiyette başrolü üstlendi.

LAKERS SON NEFESTE KAYBETTİ

Play-Off umudu olmasa da son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Los Angeles Lakers, sahasında Miami Heat’e 92-91 kaybetti. Miami’de Goran Dragic, 18’de 10 saha içi isabetiyle 30 sayı attı. Son topta Isaiah Thomas’ın şutu kaçırmasıyla yenilgiye razı olan Lakers’ta ise Julius Randle 25 sayı 12 ribauntla oynadı.

DOĞU’DA ZİRVE YARIŞI

Doğu Konferansı’nın zirvesini ilgilendiren maçlarda ise favoriler sahadan galibiyetle ayrıldı. Toronto Raptors, üst üste 11. galibiyetini Dallas Mavericks’e karşı uzatmada aldı: 122-115. Doğu’nun 1 numarası Raptors, böylece 69. maçında 52. kez kazandı.

Toronto’nun takipçisi Boston Celtics, Orlando Magic’i deplasmanda 92-83 yenerek 69. maçında 47. galibiyetini aldı.

Doğu’da 6. sırada bulunan Philadelphia 76’ers ise Brooklyn Nets’i 120-116’yla geçti.Philadelphia’daki maçta Joel Embiid 24 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Embiid istatistiklerine 19 ribaunt, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ekledi. Keskin şutör J.J. Redick 23 sayı kaydederken çaylak Ben Simmons, 21 sayı 8 ribaunt 12 asistle oynadı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 17:45

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