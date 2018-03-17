Maliye Bakanı Ağbal’dan şeker fabrikası yanıtı

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Türk Şeker’e ait 48 taşınmazın satışının yapıldı, ihale bedelleri toplamı 22 milyon 463 bin 500 lira.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, özelleştirme programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ile ilgili olarak açılan ve 2017-2018 yılları arasında sonuçlanan 38 ihale kapsamında, mülkiyeti bu kuruluşa ait 48 taşınmazın muhtelif şahıs ve firmalara satışının yapıldığını, bu taşınmazların ihale bedelleri toplamının 22 milyon 463 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı Ağbal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ihalelerine ilişkin soru önergesini yanıtlayarak şunları söyledi: “Özelleştirme programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ile ilgili olarak açılan ve 2017-2018 yılları arasında sonuçlanan 38 ihale kapsamında, mülkiyeti bu kuruluşa ait 48 taşınmazın muhtelif şahıs ve firmalara satışı yapılmış olup, bu taşınmazların ihale bedelleri toplamı 22 milyon 463 bin 500 TL’dir. Söz konusu ihaleler ‘pazarlık usulü’ ile gerçekleştirilmiş ve İhale Komisyonu tarafından gerekli görülerek, pazarlık görüşmesine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile ‘açık artırma’ yoluyla sonuçlandırılmıştır.” (Ankara/ANKA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 17:06

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