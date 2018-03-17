Çoruh Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar

Artvin Yusufeli’de yaşayan bir aile, Çoruh Nehri’ni geçmek için ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferiği kullanıyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesi İşhan köyünde oturan Koç ailesi, ulaşımlarını Çoruh Nehri üzerine kurdukları ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferikle sağlıyor.

Yusuf Koç, Çoruh Nehri’nin diğer yakasındaki evine gidip gelmek için kullandığı patika yolun uzun olması nedeniyle tehlikeli bir çözüm yolu buldu. Koç, Çoruh Nehri’nin bir yakasından 75 metre mesafedeki diğer yakasına ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurdu.

Nehrin her iki yakası arasına gerili çelik halata bağlı makaralı kabine binen aile, karşıdan karşıya geçiyor. Kara yoluna 1 kilometre mesafede araç yolu yapılmasına rağmen aile, daha kısa ulaşım yolu olduğu için teleferiğe binmekten vazgeçmiyor. Teleferik kabinine birlikte bindikleri çocuklarını karşıya geçirerek okul servisine ulaştıran aile, dönüşte yine aynı yöntemle çocuklarını eve getiriyor. (Artvin/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 17:02

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