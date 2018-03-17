Duymuyor, hatırlamıyor, yürüyemiyor ve cezaevinde

İzmir’de duyu ve konuşma yetisini kaybeden, sağ tarafı felçli Ahmet Sılık, 1 yıl sonra ilk kez evinden çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de kısmi hafıza kaybı yaşayan, duyu ve konuşma yetisini kaybeden, sağ tarafı felçli ve tutunarak yürüyebilen Ahmet Sılık, bir yıl sonra ilk kez evinden çıktığı esnada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi ve kızı, cezaevinde hayati tehlikesi bulunan Sılık’ın serbest bırakılmasını istiyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ikamet eden 74 yaşındaki Ahmet Sılık, hakkında 2012 yılında verilen 6 yıl 6 ay 22 günlük hapis cezasının onanmasıyla cezaevine konuldu. Hastalığı nedeniyle evinden bir yıl sonra ilk defa çıkabilen Sılık’ın ailesi, hayatını tek başına idame ettiremeyeceğini belirterek, serbest bırakılmasını istedi.

Salık, fıstık ağaçlarına bakmak için her yıl bir kez gittiği köyünde 4 Kasım 2011 tarihinde “ihbar” olduğu iddiasıyla “Örgüte yardım ve yataklık” gerekçesiyle tutuklandı. Yaklaşık bir yıl cezaevinde kalan Salık, 19 Ekim 2012’de tahliye edildi. Sılık hakkında verilen 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası, 21 Şubat 2017’de Yargıtay tarafından onandı.

İhtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan Sılık, 2017 yılının ilk günlerinden itibaren evinin bahçesi dışına çıkamazken, kararın onandığını duyan ailesi ve avukatları, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara Sılık’ın durumunu anlatan dilekçeler yazarak, cezasının ertelenmesi talebinde bulundu.

Binevş Sılık, eşinin durumunu anlatarak, altını bile temizleyemediğini ifade etti. Eşinin kendisine banka kartı diye otobüs kartı verecek hale geldiğini, yürüyemediğini ve hafızasını yitirdiğini vurgulayan Sılık, eşinin hastalığı ve ilerleyen yaşından dolayı serbest bırakılmasını istedi. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:51

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