Antalya'da coşkulu Newroz kutlaması

Antalya’da Newroz kutlamaları, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla gerçekleşti.

Antalya’da bu yıl Newroz kutlamaları, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de katılımıyla kutlandı.

Saat 10.00'da başlayan Newroz kutlamalarına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran konuşmacı olarak katılırken, müzik gurubu Koma Çiya ve yerel müzik gurupları da ezgileriyle kutlamalara renk kattılar.

Kutlamada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ‘’Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz geçen ay kongremizi yaptık ve orada birçok karar aldık. Kongremizde 'Faşizme karşı omuz omuza' dedik. Şimdi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, emekçisiyle omuz omuza olma zamanıdır. Hepimiz tüm farklılıklarımızla yan yana gelmeliyiz. Bu zulüm ve tekçi anlayışa karşı yan yana gelmeliyiz. Kongremizde aldığımız kararla mahalle mahalle, sokak sokak örgütleneceğiz ve doğruları anlatacağız dedik. İktidar bütün televizyonları ele geçirmiş, her yerde abluka var. Afrin'i nasıl kuşattıysa aslında hepimizi ev ev kuşatıyor. Evlerimizde bulunan televizyonlarla yalan yanlış haberlerle akıllarımızı kuşatmaya çalışıyor. Herkesi korkuyla sindirmeye çalışıyor. Aslında faşizm korkuyor. Korktuğu içindir bunca yalan söylüyor, bunca baskı ve şiddet yaşanıyor’’ dedi.

Temelli, konuşmasının devamında "İktidar, halkları ve inançları karşı karşıya getirmek ve bölmek için işi o kadar şirazesinden çıkartıyor ki, bakıyorsunuz bir gün 'Kur'anda reform' diyor, gündemi değiştirmek için başka bir gün İstiklal Marşı'nın bestesini tartışmaya açıyor. İstiyor ki kimse sofrasından çalınan ekmeğe, kimse kaybettiği işine, kimse yaşanan savaşa bakmasın. Eskiden sirkler vardı. Orada herkes cambaza bak derken cüzdanlar giderdi. Bu iktidar da yarattığı gündemlerle insanların canlarını, mallarını ve hayatlarını çalmaktadır’’ diye konuştu.

Kutlamalar Koma Çiya müzik gurubunun türküleri eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. (Antalya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:45

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