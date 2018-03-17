‘Türkiye’de 42 Alman terör zanlısı hapiste’

42 Alman vatandaşının IŞİD’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye’de hapiste olduğu belirtildi.

Der Spiegel, IŞİD’le bağlantılı olarak 42 Alman vatandaşının Türkiye’de hapiste olduğunu bildirdi. Haberde IŞİD zanlısı toplam 92 Alman’ın Türkiye, Suriye ve Irak’ta hapis yattığı belirtiliyor. Derginin Almanya’nın farklı bakanlıklarından uzmanlara dayandırdığı haberde Mannheim kentinden Fas asıllı bir Alman kadının IŞİD mensubu olduğu suçlamasıyla Irak’ta ölüm cezasına çarptırıldığı, diğer Alman vatandaşlarından bazılarının ise haklarındaki davalar sonuçlandırılarak hapis cezası aldıkları belirtildi.

Irak’ta idam cezasına çarptırılan kadının IŞİD’e katılmak için Suriye’ye ve ardından Irak’a gittiği belirtiliyor. Spiegel, Alman Dışişleri Bakanlığının idamı hapis cezasına dönüştürebilmek için çaba gösterdiğini bildirdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:33

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