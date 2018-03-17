Bolu’da bir kadına silahlı saldırı

Bolu’da bir kadın, ayrılmak istediği eşi tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

Bolu’da Ö.B. adlı erkek, kendisinden ayrılmak isteyen G.K’nin evini basıp tüfekle ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarken, bacaklarından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Gülbahar K. kendisine şiddet uyguladığı için Ö.B’den ayrılmak istedi. Ö.B, bunun üzerine kadının evini bastı. Ö.B. yanında getirdiği tüfekle Gülbahar K’ye ateş açtı. Gülbahar K., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Ö.B. ise olayın ardından aracına binerek kaçtı.

G. K, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan Ö.B’yi yakalamak için çalışma başlatıldığını bildirdi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:26

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