Ankara'daki Newroz kutlamasına izin çıktı
17 Mart 2018 15:53
Ankara'da Kolej Meydanı’nda yapılacak olan Newroz kutlamasına izin çıktı.
Ankara Demokrasi Güçleri tarafından Kolej Meydanı’nda yapılacak olan Newroz kutlamasına izin çıktı.
Ankara’da HDP ve sol-sosyalist birçok parti, platform ve kurum tarafından organize edilen Newroz kutlaması için izin çıktı. Yapılan başvuru sonucunda Ankara Valiliği’nin izin verdiği kutlama, 21 Mart günü Kolej Meydanı’nda 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Verilen izin sonrası düzenleyici kurumların Pazartesi günü açıklama yapması bekleniyor. (Ankara/MA)
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