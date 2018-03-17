Ankara'daki Newroz kutlamasına izin çıktı

Ankara'daki Newroz kutlamasına izin çıktı

    • 17 Mart 2018 15:53

    Ankara'da Kolej Meydanı’nda yapılacak olan Newroz kutlamasına izin çıktı.

    Ankara Demokrasi Güçleri tarafından Kolej Meydanı’nda yapılacak olan Newroz kutlamasına izin çıktı. 

    Ankara’da HDP ve sol-sosyalist birçok parti, platform ve kurum tarafından organize edilen Newroz kutlaması için izin çıktı. Yapılan başvuru sonucunda Ankara Valiliği’nin izin verdiği kutlama, 21 Mart günü Kolej Meydanı’nda 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 
     
    Verilen izin sonrası düzenleyici kurumların Pazartesi günü açıklama yapması bekleniyor. (Ankara/MA)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:00
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