Ankara'daki Newroz kutlamasına izin çıktı

Ankara'da Kolej Meydanı’nda yapılacak olan Newroz kutlamasına izin çıktı.

Ankara Demokrasi Güçleri tarafından Kolej Meydanı’nda yapılacak olan Newroz kutlamasına izin çıktı.

Ankara’da HDP ve sol-sosyalist birçok parti, platform ve kurum tarafından organize edilen Newroz kutlaması için izin çıktı. Yapılan başvuru sonucunda Ankara Valiliği’nin izin verdiği kutlama, 21 Mart günü Kolej Meydanı’nda 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



Verilen izin sonrası düzenleyici kurumların Pazartesi günü açıklama yapması bekleniyor. (Ankara/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:00

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