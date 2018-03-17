İstanbul Tabip Odası tarafından her yıl 14 Mart Tıp Haftası kapsamında verilen 'Basında Sağlık Ödülleri' sahiplerine verildi.

İstanbul Tabip Odası’nın "Basında Sağlık Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

İstanbul Tabip Odası tarafından her yıl 14 Mart Tıp Haftası kapsamında verilen “Basında Sağlık Ödülleri" sahiplerine verildi. Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreninde "Tükenmiyoruz, hep birlikte güçlüyüz" pankartı asıldı. Çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının katıldığı törende açılış konuşmasını İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç yaptı.

‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’

Son süreçte odalarına dönük baskılar etrafında 14 Mart'ı kutladıklarını hatırlatan Mengüç, sağlık alanında yaşanan sorunların 14 Mart’ı kutlamalarını engellediğini söyledi. Mengüç, "Taleplerimizi dile getirmeye, mücadelemizi de hekimler olarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende kategorilere göre verilen ödüller ve sahipleri ise şöyle:



* Yazılı basın araştırma alanındaki ödül, “İstanbul’un Hastaneleri de Hasta” başlıklı yazı dizisi ile Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'ye verildi.



* Yazılı basın haber kategorisinde “Doktorların Kalbi Kırık” haberi ile Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'a verildi.



* Görsel basın alanında verilen TV haberi kategorisinde "Normal Doğum Israrı Öldürüyordu” haberi ile Show Tv'den Burcu Selçuk Esen (Haber) ve Arif Altakhan'a (Görüntü) verildi.



* Görsel basın alanında TV Haber Araştırma kategorisinde "Çevreye İhanetin Daniskası” haberi ile FOX TV'den Gökhan Mısırlı (Haber) ve Berkcan Tuğu'ya (Görüntü) verildi.



* İnternet gazeteciliği kategorinde “Türkiye Kanser İlaçlarında Dünyanın Gerisinde” haberi ile NTV internet sitesinden Tülay Karabağ'a verildi.



* Köşe yazısı kategorisinde “Şehir Hastanelerinde Hangi Hukuk Geçerli” başlıklı köşe yazısı ile Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker'e verildi.



* Radyo yayıncılığı kategorisinde de Gezegenin Geleceği programı ile Açık Radyo'dan Uygar Özesmi'ye verildi.



* Dergi haber ve araştırma kategorisinde “Tıbbın Rönesansı Şimdi Başlıyor” başlıklı röportajıyla Türkiye'de İktidar dergisinden Dicle Baştürk Özarslan'a verildi.



· Karikatür alanında ise, "Sahte Doktor Sayısındaki Artış” konulu karikatürüyle Cumhuriyet'ten Kamil Masaracı'ya verildi."

HEKİMLER YÜRÜYECEK

Hekimler 14 Mart Tıp Haftası çerçevesinde yarın saat 12.00'de Beyoğlu Tünel'de bir araya gelerek Tıp Haftası Yürüyüşü gerçekleştirecek. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:00

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