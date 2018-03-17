CHP’li Hamzaçebi: HES’ler temiz enerjidir 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayan CHP’li M. Akif Hamzaçebi, 'HES’lerden elde edilen enerji temiz enerjidir' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayan CHP’li M. Akif Hamzaçebi, Karadeniz Vakfı’nın İstinye’deki tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltılı buluşmada şaşırtıcı ifadeler kullandı. Buluşmada dünya gündemlerinden Türkiye’nin ve Karadeniz’in faklı meselelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Hamzaçebi, HES’lerin temiz enerji olduğunu iddia ederken, ev sahibi vakfın başkanı HES ve nükleer santrallere karşı çıkanları ihanetle suçladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçilen ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partinin Genel Sekreterlik görevine getirilen İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, mütevelli heyeti üyesi de olduğu Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı tarafından düzenlenen “Karadeniz’in Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Göç Sorunu” başlıklı toplantısında Karadenizli hemşerileri ile buluştu.

‘POPÜLİZM YÜKSELİŞTE’

Vakfın İstinye’deki tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltılı buluşmada konuşan Hamzaçebi, sözlerine genel bir değerlendirme yaparak başladı. "Küreselleşmenin ortaya çıkardığı sonuçlardan" bahseden Hamzaçebi, sermayenin küreselleşmesi ile birlikte artan üretimin yanında dünya ölçeğinde küresel kurumlara yönelik tepkilerin arttığına da değinerek popülist siyasetin Avrupa Birliği coğrafyasında yükselişe geçtiğini belirtti.

‘İSTANBUL’A ŞAŞIRTICI PROJELER HAZIRLIYORUZ’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayan CHP’li Hamzaçebi, adaylığı ile ilgili bir soru üzerine, partisinin henüz resmi olarak kendisini aday ilan etmediğini belirtirken, adaylık çalışmalarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. Geniş bir ekip ile çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Hamzaçebi, yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacakları şaşırtıcı projeler geliştirdiklerini söyledi.

‘HES’LERDEN ELDE EDİLEN ENERJİ TEMİZ ENERJİDİR’

Bir başka katılımcının Karadeniz Bölgesi’nde inşa edilen HES’lerin doğaya verdiği zararlar ile ilgili görüşlerini sorması üzerine kendisi de Karadenizli olan Hamzaçebi, “HES’lerde ipin ucunu kaçırdık” derken enerjiye duyulan ihtiyacın çevreye zarar vermeden sürdürülebilir olarak temin edilmesi gerektiğini belirtti. Temiz enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini söyleyen Hamzaçebi, “HES’lerden elde edilen enerji temiz enerjidir” iddiasında bulundu.

Hamzaçebi sözlerine Afrin operasyonunda hayatını kaybeden ve yaralanan askerleri anarak son verdi.

‘HES’LERE, NÜKLEERE KARŞI ÇIKMAK İHANETTİR’

Hamzaçebi’nin cevaplarının ardından söz alan Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir, “HES’ler kalksın diyorlar, hayır kalkmayacak. Nükleer santrallere de karşı çıkıyorlar, Nükleer santral de yapılacak. Başka ülkelerde itiraz etmeyenler bizim ülkemizde itiraz ediyor. Bunların gerekliliğine karşı çıkmak ihanettir” şeklinde konuştu.

HAMZAÇEBİ, ÇEVRE HASSASİYETLERİNE YÖNELİK İHANET SUÇLAMASINA KAYITSIZ KALDI

Türkiye genelinde çevre ve doğaya yönelik geniş kabul gören yurttaş hassasiyetlerini hedef alarak “ihanet” olarak suçlayan Vakıf Başkanı Yusuf Cevahir’in bu sözleri üzerine M. Akif Hamzaçebi’nin kayıtsız kalması ise dikkatlerden kaçmadı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 15:12

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