F oturumu 312. hafta: Mehmet Zeki Karataş serbest bırakılsın

İHD’nin F Oturumu’nun 312. haftasında Hepatit B hastası mahpus Mehmet Zeki Karataş’ın serbest bırakılması talep edildi.

İHD üyeleri, hapishanelerdeki hak ihlallerine, hasta mahpusların sağlık durumuna ve F tipi hapishanelerdeki tecrit koşullarına dikkat çekmek üzere 312. kez Galatasaray Meydanı’nda buluştu. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri bu haftaki oturumda, tedavisi yapılmayan Hepatit B hastası mahpus Mehmet Zeki Karataş’ın serbest bırakılmasını talep etti.

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri Galatasaray Meydanı'nda, gerçekleşen 312. hafta oturumunda, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” ve “Mehmet Zeki Karataş serbest bırakılsın” pankartlarını açarak, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır”, “Tedavi haktır engellenemez”, “Susma, suça ortak olma” sloganları attı. 312. hafta basın açıklamasını Taylan Bekin okudu.

HASTA MAHPUSLARA ÇİFT KELEPÇE DAYATMASI

OHAL koşullarıyla hapishanelerde insanlık onuruna aykırı uygulamalara her gün yenilerinin eklendiğine değinen Bekin, hücre havalandırmalandırmalarının üzerinin tel kafeslerle örtüldüğünü, mahpusların iletişim araçlarından yoksun bırakıldığını, tecrit koşullarında yaşadıklarına dikkat çekti. Hasta mahpusların hastane sevklerinin yapılmadığını, revire çıkarılmada gecikmeler yaşandığını, hastane sevki yazılanlara ise çift kelepçe dayatması yapıldığını anlatan Bekin, bu uygulamalarla mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin en ağır şekilde ihlal edildiğini kaydetti.

Bekin, yaklaşık 7 yıldır tutuklu olan Hepatit B hastası mahpus Mehmet Zeki Karataş’ta hapishane koşullarının da etkisiyle şeker ve sara hastalıklarının da ortaya çıktığını son aşamada ise kanser teşhisi konulduğunu anlattı. Bekin, “Karataş yaklaşık 1 sene önce hücre arkadaşları ile birlikte gardiyanların havalandırmada sayım dayatmasına karşı çıktıkları için darp edildi. Kanser hastası olan Karataş saldırı nedeniyle omzundan yaralandı. Tedavi imkanı sağlanmadığı için omzundaki sıkıntı da devam ediyor ve sürekli ağrı çekiyor” dedi. Bekin, insanca yaşam hakkı için hasta mahpusların serbest bırakılmasını talep etti. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 15:12

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