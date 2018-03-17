İstanbul'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi

    • 17 Mart 2018 14:22

    İstanbul'da 5 ilçede pazartesi günü 24 saat su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi Pazartesi sabah 10:00’da başlayacak.

    İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. 

    Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.

    Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:

     

    Başakşehir:  Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.  

    Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş  Mahalleleri.

    Esenyurt:  Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

    Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

    Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi. (DHA)
     

     

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 14:27
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