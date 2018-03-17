‘Yüzen ahır’ Bandırma’ya 8 bin 300 dana getirdi

‘Yüzen ahır’ Bandırma’ya 8 bin 300 dana getirdi

    • 17 Mart 2018 13:52

    Panama bandıralı canlı hayvan gemisi, Brezilya’dan getirdiği 8 bin 300 baş besilik dana ile Çelebi Bandırma Limanı’na demirledi.

    Bakanlar Kurulu kararıyla besiciler için Et ve Balık Kurumu’na 31 Aralık 2018 tarihine kadar 500 bin canlı büyükbaş, 475 bin de canlı koyun ve keçi ithali yetkisinin verilmesinden sonra hızlanan canlı hayvan ithalatı aralıksız sürüyor.

    Dün gece Çelebi Bandırma Limanı’na Brezilya’dan Panama bandıralı 163 metre uzunluğunda 1568 grostonluk ‘Zein 1’ isimli özel canlı hayvan gemisi ‘Yüzen ahır’ ile 8 bin 300 baş besilik dana getirildi. Dev gemiden kamyonlara  bindirilen hayvanlar, çeşitli illere sevk edilmeye başlandı.

    Çelebi Bandırma Limanı’na 1 Mart 2018 tarihinde de Uruguay‘dan ‘Rahmen’ isimli özel hayvan gemisiyle 12 bin dana getirilmişti. (DHA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 13:58
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