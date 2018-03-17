EMEP üyesi ifade vermeye gittiği emniyette gözaltına alındı

10 Ekim katliamında yaralanan Emek Partisi Üyesi Adnan Karataş 2014 yılındaki Kobané paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

10 Ekim’de IŞİD’in düzenlediği Ankara Katliamı’nda yaralanan Emek Partisi Üyesi Adnan Karataş, dün ifade vermek için gittiği emniyette IŞİD’in 2014’te Kobané’ye yönelik saldırılarını protesto ettiği için gözaltına alındı.

Dün, sabah saatlerinde Ceyhan ilçesindeki evi polisler tarafından aranan Karataş, ifade vermek için gittiği Ceyhan Emniyeti’nde Adana'da Newroz öncesi aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 kişiyi gözaltına aldığı ev baskınları ile alakalı olarak evinin basıldığını öğrendi.

2014 yılında IŞİD saldırısı altındaki Kobané ile ilgili yapılan paylaşımlar nedeniyle ‘yasadışı örgüt propagandası’ iddiasıyla suçlanan Karataş, ifadesini vermesine rağmen Ceyhan Emniyeti’nde gözaltına alınarak karakola gönderildi.

Karataş’ın suçlandığı facebook paylaşımları arasında Kobané’ye yönelik saldırılarla ilgili paylaşımlar ve aynı konuyla ilgili Emek Partisi’nin afişi, Rojava’da hayatını kaybeden Emek Gençliği Üyesi Selahattin Adın’ı anan paylaşımlar bulunuyor. Avukatları öğrenimine devam eden Adnan Karataş’ın sınav haftasının yaklaşması nedeniyle serbest bırakılması için Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe verdi. (Adana/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 13:55

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