Ege’de mültecilerin olduğu ahşap tekne devrildi: 14 ölü

Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında 20 mülteciyi taşıyan ahşap tekne devrildi, 4’ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında bu sabah saat 08:30’da 20 mülteciyi taşıyan ahşap tekne devrildi. Arama kurtarma çalışmalarında 4’ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere toplam 14 kişinin cenazesine ulaşıldı.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik kuvvetleri, bir helikopter ve frontex’e ait bir tekne yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi. Kayıp olduğu belirtilen kişilere ulaşma çalışmaları ise sürüyor.

Göç Politikası Bakanı Dimitris Vitsas “Agathonisi’de yaşanan bu facia insan hayatının insan tüccarlarının menfaatleri ya da devletlerin politikası ile bağlantılı olmaması gerektiğini en acı biçimde ortaya çıkarıyor. İnsan hayatının kaybolmasına alışmamalıyız, Ege’nin sularında çocukların ölmesine göz yummamalıyız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 14:25

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