Taşeron işçiler CHP’li Gürer’i ziyaret etti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Taşerona ayrımsız kadro verilinceye kadar mücadele edeceğiz.

CHP Niğde Milletvekili ve CHP Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer’i TBMM’nde ziyaret eden farklı illerden ve farklı kuruluşlardan gelen taşeron işçiler söz verildiği halde kadroya alınmadıklarını ifade ederek Ömer Fethi Gürer’e kurumlarındaki uygulamalarla ilgili bilgi verdiler.

Emek Bürolarından Dinçer Mendillioğlu’nun da yer aldığı görüşmede illerden gelen temsilcileri dinleyen Gürer, sorunun takipçisi olduğunu belirtti. Taşeron uygulamasının güvencesiz, örgütsüz, düşük ücretle, modern kölelik olduğunu ifade eden Gürer, taşeron uygulamasının tümden kaldırılması gerekirken KHK düzenlemesi ile yeni haksızlıklar oluştuğunu söyledi.

Aralarında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, kamu sosyal tesisler Çalışanları, KİT çalışanları, MKE çalışanları, İller Bankası çalışanları, TTK çalışanları, PTT çalışanları, özel güvenlik çalışanları, belediye çalışanları ve kamu taşeron birlik başkan ve yöneticilerinin yer aldığı grup, hükümetin bir an önce uygulamayı gözden geçirerek kadroya alınmak istediklerini belirtip aynı iş yerinde uygulama ile oluşan ayrımlardan mağdur olduklarını belirtiler.

CHP’li Gürer de “Yanlıştan vazgeçip tüm taşerona kadro verilmelidir. Uygulama işsizlik de üretti. Emekli olup alt yüklenicide çalışanlar işsiz kaldı. Çalışanlar güvenlik soruşturması ile işsiz bırakıldı. Sınav uygulaması ile mağduriyetler oluşturuldu. Sorunun çözümü basit ve kolaydı. Eşit işi yapana eşit kadro ve ücret verilmeliydi” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 12:02

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