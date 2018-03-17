İşkence gördüklerini anlatan tutuklunun telefonu kesildi

Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’nden telefonla ailesine ulaşan hasta tutuklu Nezir Dayan, işkence altında olduklarını anlatması üzerine telefonu kesildi

Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu ağır hasta Nezir Dayan, telefonla aradığı ailesine işkenceye maruz kaldıklarını anlattı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, görüşme bir dakika bile sürmedi. Dayan’ın telefonda “Bize ağır işkence ediyorlar” demesinin ardından telefonun kesildiğini belirten yakınları, dönüş yaptıkları cezaevinin telefonlarına cevap vermediğini belirtti.



Kaygılarını paylaşan Dayan’ın yakınları, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. “Örgüt üyeliği” iddiası ile 2004 yılından bu yana tutuklu olan Dayan, kronik kalp yetmezliği, astım ve bronşit hastası.

‘YANLIŞ İHBAR’

Telefon ile ulaşılan cezaevinden yetkili kişi, “Yok öyle bir şey. Yanlış ihbar” diyerek soruları yanıtlamadan, telefonu kapattı. (Karaman/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 11:11

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