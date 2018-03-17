PSAKD gözaltılara tepki gösterdi

PSAKD Genel Merkezi, 10 üyesinin dün sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkezi, 10 üyesinin gözaltına alınmasına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, kamuoyuna dernek üye ve yöneticilerini sahiplenme çağrısı yapıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkezi, 10 üyesinin dün sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmasına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Açıklamada, PSAKD Genel Yönetim Kurulu üyesi Erol Yeter’in de ifade vermek üzere Erzincan’a gittiği sırada Düzce civarında otobüsten indirilerek gözaltına alındığı ifade edildi. Son dönemde PSAKD’nin sayısız saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, “PSAKD genel merkezi, tüm şubeleri, yöneticileri ve üyeleri ile inancını, kurumunu, yaşam alanlarını şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da savundu ve savunmaya devam edecektir” denildi. Açıklamada, kamuoyuna dernek üye ve yöneticilerini sahiplenme çağrısı yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 10:51

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