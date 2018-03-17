Bakan Ağbal, savunma ve güvenlik bütçesini artırmakla övündü

Maliye Bakanı Naci Ağbal ‘Topladığımız vergilerle, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi 2 kat artırdık’ dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, uluslararası firmaların Türkiye'de yeni yatırımlar yapmak için biribiriyle yarıştığını öne sürerek, "Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi 2 kat artırdık" dedi.

DHA'nın haberine göre, Maliye Bakanı Ağbal, Malatya'ya katıldığı '2017 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Hedeflerinin Belirtilmesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki bütçesinin 2 kat artırıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Her geçen gün başlattığımız projelerle savunma güvenlik alanında hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, hem de daha önemlisi Türkiye artık savunma güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde ciddi bir ihracatçı olacak. Bugün Afrin'de operasyonlar devam ediyor. Burada artık kendi silahlarımızla, kendi yağlarımızla, kendi İHA'larımızla kendi tanklarımızla, kendi uçaklarımızla, helikopterlerimizle bu operasyonları yürütüyoruz. Ben huzurlarınızda bütün mühendislerimizle, askerlerimize bu projelerde emek veren fikir üreten cesaretle bu projelere koşturan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye uluslararası birçok operasyonda aktif şekilde yer alıyor. Değişik ülkelerde oralarda güvenlik ve istikrara katkı veriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi savunma güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Topladığımız vergilerle. Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi iki kat arttırdık. İhtiyacımız neyse dedik karşılarız bütçemizle. Eğer mesele güvenliği, ülkenin bekası ise burada seferber oluruz. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanırız. Hiçbir şekilde burada bir eksiklik de olmaz dedik." (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 09:37

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