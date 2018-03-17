TSK 'Afrin'de hastane vuruldu' haberlerini yalanladı

Uluslararası ajansların ‘Türkiye'nin Afrin'de bir hastaneyi vurduğu ve ölenler olduğu’ yönündeki haberlerini yalanladı

Uluslararası ajanslar, yerel kaynaklara atfen, "Türkiye'nin Afrin'de bir hastaneyi vurduğu ve ölenler olduğu" iddialarını duyurdu. TSK ise resmi twitter hesabından "hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." açıklaması yaptı.

Fransız haber ajansı AFP, Kürt Kızılay görevlilerinin hastanenin vurulduğunu doğruladığını ancak ölü veya yaralılara ilişkin bir bilgi verilmediğini aktarmıştı.

AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin müdürü Rami Abdel Rahman, "Aralarında iki hamile kadının da olduğu 16 sivil hayatını kaybetti" demişti.

İngiliz Reuters haber ajansı da "hastane vuruldu" haberini Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına dayandırıyordu.

Haberler üzerine TSK'nın resmi twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir."

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 09:27

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