Sivillerin yıllık 200 olan mermi hakkı 1000 mermiye çıkarıldı

Sivil vatandaşlara tanınan yıllık 200 adet olan mermi kullanım hakkı Süleyman Soylu’nun imzaladığı genelge ile 1000’e çıkarıldı.

Sivil vatandaşlara tanınan yıllık 200 adet olan mermi kullanım (istihkak) hakkı, 1000 adet mermiye çıkarıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Mart 2018 tarihinde imzaladığı genelge ile sivilllere verilen mermi hakkı 5 katına çıkarıldı.

Dünya genelinde bireysel silahlanmaya karşı kampanyalar sürdürülürken ve her yıl ateşli silahlardan kaynaklanan ölümler artarken, İçişleri Bakanlığı'nın ateşli silahlar ve av silahı bayilerine gönderdiği genelgede 200 adet mermi alma hakkının 1000 adede çıkartıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı genelge ile sivil yurttaşlara daha fazla mermi alabilme hakkı doğdu. Ancak 1000 adet merminin toplu şekilde mi verileceği yoksa belirli aralıklarla istenilen kadar mı alınacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 09:04

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