İstanbul'da sabaha karşı il genelinde 5 bin polisle operasyon

İstanbul polisi, il genelinde 39 ilçede 03.00 ile 05.00 saatleri arasında 5 bin polisle 'Yeditepe Huzur-4' adı altında operasyon yaptı.

İstanbul polisi, il genelinde 39 ilçede 03.00 ile 05.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur-4" adı altında operasyon yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. “4'üncü Yeditepe Huzur denetimleri” adı altında yapılan operasyonda 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapıldı, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 08:17

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