Çocuklar için ‘Eğer...’ serisi

Bilgi Yayınevi, sevilen çocuk kitabı serilerinden biri olan 'Eğer...' serisinin ilk üç kitabını çocuklarla buluşturdu.

Çocuklara kitap okumak ruhsal ve zihinsel gelişimleri açısından kritik basamaklardan bir tanesi. Çocukların erken yaşta kitapla tanışması daha hızlı öğrenmelerine, duygusal gelişimlerinin daha hızlı olmasını sağlıyor. Bebeklerde ve küçük çocuklarda uyku öncesi rutinin bir parçası olarak kısa hikayeler okunması, uykuya geçişi kolaylaştırdığı gibi zihninin de sakinleşmesine yardımcı oluyor.

KİTAP SEÇMEK ÖNEMLİ

Çocukların yaş gruplarına göre kitap seçmek gelişimleri açısından oldukça önemli. Bebekler için ilk kitaplar kumaş kitaplar olabilir mesela. Çocuklar hem ellerinde tutup oyuncak olarak oynayabiliyor hem de kemirerek dişlerini kaşıyabiliyor. 0-3 yaş grubu için kısa öyküleri ve bol resimleri olan, kalın kapaklı kitaplar seçebilirsiniz. 3 yaş üstü içinse artık kendi bedenlerini tanıdıkları, çevreye anlam verdikleri ve hayatı öğrenmeye çalıştıkları düşünülürse daha farklı kitaplar seçmek gerekiyor.

NUMEROFF’TAN NEŞELİ BİR SERİ

Bilgi Yayınevi de sevilen çocuk kitabı serilerinden biri olan “Eğer...” serisinin ilk üç kitabını çocuklarla buluşturdu. 4 yaş üstü çocuklar için uygun olan seride “Eğer bir domuzcuğa parti verirsen”, “Eğer bir fareciğe kurabiye verirsen” ve “Eğer bir kediciğe kek verirsen” kitapları yer alıyor.

New York Times’ın çok satanlar listesinde yer alan Yazar Laura Numeroff’un yazdığı kitapları Felicia Bond eğlenceli resimleriyle süslemiş ve on üç dile çevrilmiş. Kitap hem hayvanları tanımayı sağlıyor hem de her sayfada çocukları başka şekilde eğlendiriyor. Ayrıca paylaşmak ve iyilik yapmak gibi kavramları da çocukla beraber sorgulayabiliyorsunuz. Hayvanların tüm isteklerini yerine getiren ana karakter ebeveynler olurken, sonsuz istekleri olan hayvanlar da çocukları temsil edebiliyor. Kitabı çocuklara okurken sorular sorup onların da ne istediklerini öğrenebilir, neye sevindiğini, neye üzüldüğünü de gözlemleyebilirsiniz üstelik.

