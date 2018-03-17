Kayseri’de işçiler özelleştirme istemiyor

Kayseri'de işçiler, son günlerde gündemin önemli tartışmalarından şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösteriyor.

Sevil ERUCU / Hacı KURBAN

Kayseri

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi son günlerin önemli tartışmalarından. Zira bu tartışma sadece işçileri ve pancar üreticisi çiftçileri değil, şekeri tüketen halkın sağlığını da ilgilendiriyor. Biz de şeker fabrikalarından birinin bulunduğu Kayseri’de görüşlerini almak için işçi duraklarının yolunu tuttuk.

Yağmurlu bir sabahta servislerinin gelmesini bekleyen bir grup işçiyle konuştuk. İşçiler, özelleştirmenin yapılmasına karşı olduklarını söylediler. İçlerinden biri sözü alarak “Ülkemizde özelleşmeyen ne kaldı ki zaten? Tabii ki bizler de satılmasını istemiyoruz. Düşünsenize, kendi bahçenden yediğin meyvenin yerini tutabilecek bir şey bulabiliyor musun? Kendi ürettiğinden iyisi var mıdır? Bu durumda ona benziyor. Özelleştirme olursa her gecen gün daha da dışarıya bağımlı hale geliriz” diye konuştu.

Biraz ileride bekleyen işçiler ise ne ile ilgili haber yaptığımızı sorarak yanımıza geldi. Özelleştirmenin yapılması gerektiğini düşünen bir mobilya işçisi “Askerlik yaparken nöbet tuttuğum bir yerin hemen yakınında devlete ait bir fabrika vardı. Burada işçiler 2 günde yapılacak işleri 1-2 haftada bitiriyorlardı. Ama özel olduğunda üretim daha fazla oluyor” dedi. Ona karşılık hemen başka bir işçi fikirlerini söyledi: “Üretim olmadığını söylüyorsun. Zaten zarar ediliyor da deniyor. Şeker fabrikasında çalışan bir tanıdığımdan biliyorum. 8 ay çalıştırılıp 4 ay çıkarılıyor. İşçileri 4 ay çıkarırsan zarar da edersin, üretimde sıkıntıda yaşarsın” dedi. Servislerin gelmesi ayaküstü yaptığımız sohbeti sona erdirdi. İşçileri servise doğru uğurlarken biz de görüş almak üzere ilerlemeye devam ettik.

EŞİM TEKEL’DE ÇALIŞIYORDU...

Elleri ceplerinde servis bekleyen bir kadın işçiye yöneliyoruz. Özelleştirmeye dair sorular sorunca onun da bu durumdan dolayı epey dertli olduğunu öğreniyoruz: “Benim eşim TEKEL’de çalışıyordu. Orası da özelleştirilmişti. Şimdi TEKEL diye bir yer kalmadı. Özelleştirilirse burası da böyle olur. Birçok kişi ekmek kapısından olur.” Üretici köylülerin endişelerine dair de bizlere bir bakış açısı sunan kadın işçi “Babam çiftçi. Pancar ekip dikiyor. O da bu durumdan rahatsız. Özelleştirme olursa ektiğini satamamaktan korkuyor” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 05:01

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