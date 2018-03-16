Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı: 81-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova'ya 81-79 mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk etti. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertliler, yedikleri son saniye basketiyle 81-79 kaybetti.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, bu üstünlüğü koruyamadı. Sarı-lacivertli ekip, CSKA Moskova karşısında ilk periyodu 23-25 geride kapattı.

2'nci periyoda hızlı başlayan konuk ekip baskılı oyunu ile üstünlüğünü sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarının bitimine 3 dakika kala aradaki farkı 7 sayıya indirdi: 31-38. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin sonlarına doğru vites artırsa da konuk ekip geçit vermeyerek devreden 40-44 üstün ayrıldı.

3'üncü periyoda iki ekip de etkili oyun ile başladı. Karşılıklı sayılarla devam eden karşılaşmada Fenerbahçe Vesely, Datome ve Guduric'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı kapatarak üstünlük sağladı: 53-51. Fenerbahçe iyi oyununu sürdürerek periyodu 58-54 galip tamamladı.

Son çeyrekte iki ekip de baskılı oyununu sürdürerek birbirine geçit vermemeye çalıştı. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 30 saniye kala konuk ekip aradaki farkı 6 sayıya çıkardı: 68-74.

CSKA Moskova son saniyede bulduğu basket ile karşılaşmadan 79-81 üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, ''Oyuncularıma yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. CSKA'ya karşı zorlu ve güzel bir maç oynadık. Son saniyelerde sonuç belli oldu. Bizim için en büyük sorun top kayıplarıydı. Bazı anlarda çok iyi oynadık. Ama bazı anlarda ise çok kolay top kaybı yaptık. Bu maçta çok olumlu şeylerde var. Gelecekte değiştirmemiz gereken olumsuz şeyler de var. Sıralamada çok fazla bir şey değişmedi. Savaşmaya devam etmemiz gerek ve önümüzde dört maç daha var. Müthiş atmosfer için taraftarlara teşekkür ediyorum. Sahaya su atılmasına diğer taraftarlar bu kişiyi tespit edip cezalandırmasını sağladılar. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak misafirperverliğimizi göstermemiz lazım. Önümüzde zorlu 2 maç var. Daçka ve Maccabi ile oynayacağız. Başkan Aziz Yıldırım'a bizi desteklediği için teşekkür ediyorum" dedi.

'SAVAŞMAYA DEVAM EDİP SAHA AVANTAJIMIZI ALMAK İSTİYORUZ'

Obradovic, bu tip büyük karşılaşmalarda oyuncuların nasıl oynamasını bilmeleri gerektiğini ifade ederek, ''Bunu öğretmek benim işim. Onları sakinleştirmem gerekli. 4 maçımız daha var ve iyi durumdayız. Savaşmaya devam edip saha avantajımızı almak istiyoruz. Ne olursa olsun pozisyonlara en iyi çözümü bulmak istiyoruz. Hücuma çözüm üretmek gerekiyor. Sporun güzelliği de bu. Maç içerisinde çok fazla şey deneme şansınız oluyor'' diye konuştu.

ITOUDİS: 'BASKETBOLUN GÜZELLİĞİ TAKIM OYUNU OLMASI

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ise galibiyetin çok önemli olduğunu dile getirerek, ''Fenerbahçe çok iyi başladı. İlk aldığımız molada bir değişiklik yapıp öne geçtik. Son saniye üçlüğüyle Melli bize izin vermedi. Gerçek maç ortamı antrenman gibi olmuyor. Basketbolun güzelliği takım oyunu olması. 3'üncü çeyrekte hücumda çok daha iyiydik. Maç genelinde 18 top kaybı yaptırdık. Serbest atış çizgisine çok fazla gidemedik. Maç sonu skorlar çok yakındı. Ama son molalarda çizdiğimiz seti oyuncular birebir uyguladı. De Colo attı ve kazandık'' dedi.

'EUROLEAGUE'NİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ HER MAÇIN FİNAL MAÇI GİBİ OLMASI'

İstatistiklere bakmadıklarını ve Obradovic'in çok iyi dostu olduğunu söyleyen Itoudis, ''İkimizde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Diğer takımlarla aramızdaki farkı bilmiyorum. Sadece lideriz onu biliyorum. Bu akşam şampiyona karşı oynadık. Euroleague'nin en büyük özelliği her maçın final maçı gibi olması'' diye konuştu.

'SPORDA BİRLİK OLMAYI GÖRMEK HARİKA'

Hakemlerle ilgili yorum yapamayacağını söyleyen Itoudis, ''Zor bir iş yapıyorlar. Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sahaya yabancı bir madde atıldığı anda verdikleri tepki alkışı hak ediyor. Sporda birlik olmayı görmek harika'' şeklinde konuştu. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 23:49

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