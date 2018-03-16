Rektörlükten Erdoğan’ı karşılama törenine zorunluluk mesajı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, çalışanlarına Erdoğan’ı karşılama törenine katılmaları için mesaj gönderdi.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü yarın (Cumartesi) Diyarbakır’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılama törenine katılmaları için üniversite hastanesi çalışanlarına mesaj gönderdi. Mesajda “Katılım sağlayanların kanıt amaçlı alanda telefonları ile fotoğraf çektirmesi gereklidir” denildi.



Törene katılımın zorunlu olduğu belirtilen mesaj şöyle:



“Hastanelerimizde kadroya geçirilen tüm çalışanların yarın saat 12:00 da Elazığ yolu üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ)’nin önünde sayın Cumhurbaşkanımız için Rektörlüğümüzün yapacağı karşılama törenine katılmaları zorunludur. Katılım sağlayanların kanıt amaçlı alanda telefonları ile fotoğraf çektirmesi gereklidir. Fotoğraflar daha sonra rektörlüğe sunulacaktır… Dicle Üniversitesi Rektörlüğü.” (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 23:28

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