Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in doğum gününü kutladığı görüşmede, Afrin'de operasyonuyla ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin NATO değerlerine ve müttefiklik ruhuna bağlı kalmaya devam ettiğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin önemli katkılar sağladığı NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu vurguladı. Türkiye’nin güvenlik kaygılarını paylaştığını ifade eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in, terörle ortak mücadelenin önemine de değindiği kaydedildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 23:16

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