Okullarda yapılmak istenen 1 Mayıs konulu yarışma iptal edildi

Eğitim Sen'in okullarda düzenlemek istediği 1 Mayıs konulu resim, öykü ve şiir yarışması 'görülen lüzum üzerine' iptal edildi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) okullarda düzenlemek istediği 1 Mayıs konulu resim, öykü ve şiir yarışması, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Eğitim Sen 2 No'lu Şubenin yapmak istediği etkinliğin iptal edilme gerekçesi ise ‘’görülen luzüm’’ olarak belirtildi.

İptal kararına tepki gösteren Eğitim Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Aydoğdu şunları söyledi:

"Eğitim Sen 2 No'lu Şube olarak 4 yıldır 1 Mayıs öncesi ortaokullar ve liseler için resim, öykü ve şiir alanında yarışmalar düzenledik. Bu yıl da şube bölgemizde bulunan ilçelere izin için başvurular yaptık. Çok hızlı bir biçimde değerlendirme yapan Sancaktepe Kaymakamlığı 'görülen lüzum üzerine' yarışmanın iptal edildiğini okullara duyurdu. 'Görülen lüzum'un ne olduğu belli. Keyfi bir biçimde etkinliğe engel oluyorlar. 1 Mayıs devlet nezdinde yasal bir bayram ve biz de bir emek örgütüyüz. 1 Mayıs dünya çapında işçi ve emekçilerin bayramı olduğu için insanlığın en anlamlı değeridir. Değerler eğitimi adı altında okullarda şeriatçı tarikatlar açık açık cirit atıyor. Bir cemaat okullarda bir çalışma yapacaksa tüm kapılar sonuna kadar açılıyor. Adı tecavüz ve istismar olaylarına karışmış Ensar Vakfı'nın birçok etkinliği var okullarda. Birçok tarikat cemaat çeşitli isimlerle yarışmalardan panellere okullarda. Bunları herhangi bir lüzumla geri çevirmeyenler, konu işçi ve emekçilerin bayramı olunca geri keyfi olarak geri çeviriyorlar. Bu keyfiyeti gidip bizzat soracağız. Ve ayrıca emek ve demokrasiden yana güçler ile Sancaktepe'de her okulda ve Kaymakamlık önünde en güzel 1 Mayıs kutlamalarını yapacağız." (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 22:54

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