Bursa Kitap Fuarı başlıyor

390 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 16. Bursa Kitap Fuarı yarın başlıyor.

16. Bursa Kitap Fuarı yarın başlıyor. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını okurlara açacak kitap fuarına bu yıl 390 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Ahmet Ümit, Canan Karatay, İlber Ortaylı, Deniz Kavukçuoğlu, Yılmaz Özdil, Canan Tan, Uğur Dündar, Yekta Kopan, Müjde Ar, Ataol Behramoğlu, Cemil Kavukçu, Arif Keskiner, Onur Saylak, Şükrü Erbaş, Behiç Ak, İbrahim Kaboğlu, Haydar Ergülen, Zafer Algöz, İsmail Saymaz, Mine Soysal, Enver Aysever, İhsan Eliaçık ve Sinan Meydan’ın da bulunduğu pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak. Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 25 Mart Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

EDEBİYAT, SİNEMA VE TİYATRO

Bursa Kitap Fuarında TÜYAP tarafından Bursalı okurlar için 25 Mart Pazar günü saat 15.45’te Oyuncu Onur Saylak ve Gazeteci Bahar Çuhadar’ın katılımıyla tiyatro, edebiyat ve sinema üzerine “Daha Fazla Edebiyat, Sinema ve Tiyatro” söyleşisi gerçekleştirilecek.

Türk edebiyatının güçlü kadın yazarlarından Suat Derviş, kadın yazını üzerine önemli incelemeleri bulunan Yazar Nil Sakman’ın katılımıyla 23 Mart Cuma günü saat 15.30’da düzenlenen “Suat Derviş ve Hayatı” isimli söyleşide anılacak.

EDEBİYAT MÜZESİ KAPILARINI AÇACAK

Kitapseverleri, yazar ve şairlerin el yazıları, kişisel eşyaları, mektupları ve imzalı eserleriyle buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, 19 Mart Pazartesi günü kapılarını fuar katılımcılarına açacak. Bursa Kitap Fuarında yarın saat 14.45’te Deniz Kavukçuoğlu, Güney Özkılınç ve Cengiz Kırlı Edebiyat Müzesi üzerine söyleşecekler.

Nilüfer Belediyesi, 24 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de “Bursa’yı Araştırmak, Bursa’yı Yazmak: Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü” etkinliğinde Hacı Tonak’ın yönetiminde Fehmi Enginalp, Seblâ Arın ve Elif Acar Bilgin’i Bursalı okurlarla bir araya getirecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 22:15

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