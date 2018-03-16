Diyarbakır Barosu: Tahir Elçi davasında hiçbir ilerleme yok!

Diyarbakır Barosu, 28 Kasım 2015 tarihinde Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen Tahir Elçi’nin cinayet dosyasında hiçbir ilerleme olmadığı açıkladı.

Diyarbakır Barosu, öldürüldüğü günden bu yana başkanları Tahir Elçi’nin cinayet dosyasında hiçbir ilerlemenin olmadığı açıkladı.

Diyarbakır Barosu yöneticileri ve üyesi avukatlar, 28 Kasım 2015 tarihinde Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen başkanları Tahir Elçi’nin faillerinin ortaya çıkarılıp, yargılanması için her hafta düzenledikleri oturma eyleminin 118’incisini gerçekleştirdi. Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan açıklamaya çok sayıda avukat katıldı.

Kürtçe ve Türkçe “Seni unutmayacağız” yazılı pankartların açıldığı eylemde konuşan Baro Genel Sekreteri Avukat Mahsum Batı, Elçi dosyasında halen bir ilerlemenin kaydedilmediğini ifade etti. Batı, “Önceki haftalarda da belirttiğimiz gibi Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi’nin sevenleri ve dostları olarak Elçi’nin failleri bulununcaya, yargı önüne çıkarılıncaya kadar burada olmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Barosu bu işin takipçisi olacaktır, bu işin peşini bırakmayacaktır” dedi. Açıklamada dün yıl dönümü olan Halepçe Katliamı’nda hayatını kaybedenler de anıldı. (Diyarbakır/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 22:10

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