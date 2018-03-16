SES Kocaeli: Sağlıkçılar tükeniyor! 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kocaeli Şubesi, 14 Mart Tıp Bayramı Haftasına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şubesi, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin basın açıklaması yaptı.

SES Kocaeli şube binasında yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının çalışma koşulları üzerine duruldu. SES Kocaeli Şube Eş Başkanı Gökhan Bektaş, sağlık çalışanlarının kaldırılamayacak kadar çok iş yükü, kötü çalışma koşulları, maruz kaldıkları şiddet ve tüm bunlara bağlı olarak yoğun stres altında 14 Mart Tıp Bayramını geride bıraktığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin bir halk sorunu olduğuna dikkat çeken Bektaş, “Sağlık sistemindeki tüm sorunların sorumlusu olarak sağlık emekçilerini gören, şiddet uygulamayı hak arama zanneden hasta ve hasta yakınlarının şiddeti bir yandan, sırtını iktidara yaslamış liyakatsız yöneticilerin uyguladıkları mobbing diğer taraftan; tükeniyoruz” dedi.

'SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULSUN'

Kimi zaman yılgınlık ve şikayetin sonucunda suçlunun ceza almayacağı yargısı şikayetten geri durulmasına neden olduğunu belirten Bektaş, “İş yükünden kaynaklı şiddete uğradıktan sonra bile çalışmaya devam etmek zorunda hissetme ve şikayetin zaman kaybı yaratacağı endişesi şikayeti önleyici olabilmektedir. Bununla birlikte şiddetin kanıksanması ve sözel şiddetin; tehdit aşağılanma hakaret ve tacizin sağlık emekçileri açısından şiddet bile görülmeyip şikayete konu edinilmemesi ayrı bir sorundur” diye konuştu.

Şiddetin son bulması için öncelikle şikayetçi olunması gerektiğine değinen Bektaş, “Artık yeter, sağlıkta şiddet son bulsun istiyoruz. Sağlıkta şiddet yasa tasarısının yasalaşmasını, şiddetle etkin mücadele edilmesini istiyoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Siyasi partilerden 14 Mart Tıp Bayramı açıklamaları

Sağlık emekçilerinden 14 Mart Tıp Bayramı açıklamaları

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 22:03

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