İZBAN'daki artı para uygulamasına karşı dilekçe verdiler

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, İZBAN’da 1 aydır uygulanan ‘artı para’ sistemine karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına dilekçe yolladı.

İZBAN’da 1 aydır uygulanan ‘artı para’ sistemine karşı Buca Emek ve Demokrasi Güçleri “Bu sistem, beni ve benim gibi İZBAN’ı kullanan İzmir halkını mağdur ediyor” diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına dilekçe yolladı.

Büyükşehir Belediye önünde gerçekleşen açıklamayı Buca Emek ve Demokrasi Güçleri adına Gizem Coşkun okudu. Coşkun, “Belediyelerin konforlu ve hızlı bir ulaşım hizmetini en ucuza hatta mümkünse ücretsiz olarak sağlanmasının sosyal belediyeciliğin esasını oluşturmalıdır. Bu nedenle ulaşım hizmeti veren kamu kurumlarının bu hizmetten kâr elde etmesi beklenemez” dedi.

Ulaşımın en temel hak olduğunu söyleyen Coşkun, “Belediyeler özel şirket değildir, kamu hizmeti ile yükümlüdür. Yoksulluğun arttığı, çalışma koşullarının zorlaştığı bir dönemde ulaşım hizmetlerine yapılan bu zam bir hak gasbıdır” ifadelerini kullandı.

Coşkun “Kent içi ulaşım aynı zamanda kent kültürünün önemli bir parçasıdır. İnsanlar kent içinde uzak mesafelere kolaylıkla ulaşamazsa gettolarda yaşamaya zorlanırsa o kentte kent kültürünü oluşturamaz, yaygınlaştıramazlar” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Başkan Kocaoğlu İZBAN’daki artı para sistemini savundu

İZBAN'daki artı para uygulamasına karşı dilekçe verilecek

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 21:50

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