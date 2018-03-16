Hasta tutuklu Hayati Kaytan günlerdir tek kişilik hücrede

Hasta tutuklu Hayati Kaytan, epileptik nöbetler geçirmesine rağmen günlerdir tek kişilik hücrede tutuluyor.

Numune Hastanesine sevk edilen ve yeniden tetkikleri yapılan ağır hasta tutuklu Hayati Kaytan, raporda epileptik nöbet geçirdiği belirtilmesine rağmen günlerce tek kişilik hücrede tutuluyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hapishane Komisyonunun 1 Mart 2018 verilerine göre, cezaevlerinde aralarında yüzde 92 engellilerin de olduğu 402’si ağır olmak üzere 1154 hasta tutuklu bulunuyor. Ağır hasta tutuklular arasında yer alan Hayati Kaytan’ın sağlık durumu hakkında hafta içerisinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rapor düzenlendi.

Kaytan’ın Avukatı Alişan Şahin müvekkilinin 16 Şubat’ta Bolu Cezaevinden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Kaytan’ın, 14 gün boyunca hastane hükümlü koğuşunda tetkiklerinin yapıldığını aktaran Şahin, müvekkilinin 8 Mart’ta sağlık kuruluna götürüldüğünü ifade etti. Verilen raporda Kaytan’ın ne tek başına hücrede kalabileceğinin ya da kalamayacağının vurgulanmadığını dile getiren Şahin, “Hayati’nin elinde ve ayağında uzuv kayıpları olduğu ayrıca epileptik hastalığından kaynaklı iş gücü kaybı tespit edilmiş. Hayati’nin 2012 yılında Denizli Devlet Hastanesinde, 2004 yılında da Erzurum Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumundan raporlarıyla çelişen veya bunlardan farklı bir tespit yok. Neden sevk edildi bilmiyoruz” dedi. Şahin, müvekkili Kaytan’ın sevk talebi olduğunu fakat Bolu Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi tarafından sevkinin uygun görülmediğini ama ardından ani bir şekilde Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildiğini belirtti. Ani sevkin Kaytan’ın tek başına hücrede kalabilmesini sağlayacak bir rapor için yapıldığı yorumunda bulunan Şahin, “Aldıkları rapor bile Kaytan’ın tek başına hücrede kalmasına engel” dedi.

‘10 DAKİKADA BİR UYDURMAK İŞKENCEDİR’

Kaytan’ın 1 Mart’tan sonra Sincan 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiğini ve burada tek kişilik hücrede tutulduğunu aktaran Şahin, şunları söyledi:

“Günlerdir orada tek kişilik hücrede kalıyor. İlk bir hafta Hayati’yi yaşıyor mu yaşamıyor mu diye gardiyanlar 10 dakikada bir uyandırıyordu. Hayatından kendileri de endişe ediyor. Hayati, Sincan Cezaevinde 5 yıl kaldı, epileptik nöbetler geçirdi. Bunları en iyi bilen kurum olmasına rağmen maalesef 15 gündür tek kişilik koğuşta. Şimdi daha az periyotlarla Hayati’yi kontrol ediyorlar. Bu uygulamayı yapan cezaevi Kaytan’ı tek kişilik hücrede tutmak yerine bir odada tutmalıdır. Hayati bir epileptik nöbet geçirdiği zaman hayatını kaybetmesi durumunda bundan sorumlu idare olacaktır. Hayati’yi 10 dakikaya bir uyandırmak işkencedir.” (Ankara/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 21:17

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