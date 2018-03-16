‘Başka Halepçeler yaşanmasın’

Siyasi partiler ve insan hakları savunucuları, Halepçe katliamının 30. yıl dönümünde 'Afrin yeni Halepçe olmasın' çağrısı yaptı.

Dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in emriyle 16 Mart 1988’de Kürtlerin yaşadığı Halepçe kasabasında kimyasal silahlarla gerçekleştirilen katliamın 30. yıl dönümüne dair açıklamalar yapıldı.

Partîya Sosyalistê Kurdistan (PSK) Halepçe Katliamı’na dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Irak merkezi hükümeti, bu ülkenin mahkemesinin Halepçe Katliamı’nı insanlık suçu olarak görme kararının gereklerini yerine getirmedi. Birleşmiş Milletler, Halepçe Katliamı’nın yapıldığı 16 Mart gününün kimyasal silahlarla mücadele ve Kürt halkıyla dayanışma günü olarak ilan edilmesi talebini duymazdan geldi, geliyor” denildi. PSK, bölgedeki siyasi partilere 16 Mart’ın Kürtlerle dayanışma günü olarak ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

‘AFRİN YENİ HALEPÇE OLMASIN’

Halepçe Katliamı ile ilgili yazılı açıklama yayımlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ise, Halepçe Katliamı’nın bir insanlık suçu olarak tarihteki yerini aldığı dile getirildi. “Uluslararası emperyal güçler, dün Halepçe’de, bugün de Afrin’de gerçekleştirilen savaş suçunun ortağı ve müttefiki durumundadırlar” denilen açıklamada, “Bu bilinç ve inançla, Halepçe Katliamı’nı 30. yılında bir kez daha lanetliyoruz. Afrin’de yeni bir Halepçe’nin yaşanmaması için, halkımız başta olmak üzere bütün uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği’ni ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını Afrin halkıyla dayanışmaya, Afrin halkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum Afrin’de yeni bir Halepçe’nin yaşanmasına izin vermemelidir.”

‘DÜNYA HALEN SESSİZ’

Yazılı açıklama yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi de, “1988’de bir diktatör, kimyasal ve biyolojik silahlar kullanarak kadın, çocuk, yaşlı, genç 5 bini aşkın Halepçeli Kürt’ü katletti. Dünya görmedi” diyerek, Afrin operasyonuna da dünyanın sessiz olduğu belirtildi.

Yazılı açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi de, Afrin operasyonuna dikkat çekerek, “Yaklaşık 5 bin kişinin etkilendiği bu katliam, insanlık tarihinde “Halepçe Katliamı” olarak anılan utanç sayfasıdır. 30. yılında bu katliamı kınıyor ve böylesi katliamlar bir daha yaşanmasın istiyoruz. Başka Halepçeler yaşanmasın!” denildi. (HABER MERKEZİ)

'KATLİAMI YAPANLARI LANETLİYORUZ'

HDP ve DBP Urfa İl Örgütleri, Halepçe katliamının 30. yıl dönümüne ilişkin yaptıkları açıklamada “Hangi silahlarla olursa olsun, hangi yöntemler kullanılırsa kullanılsın, katliam ve şiddetle demokrasi, insanlık ve adalet mücadelesi durdurulamaz” denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Urfa İl Örgütleri, 30 yıl önce gerçekleşen Halepçe katliamına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan DBP İl Başkanı Bekir Karakeçili, “Hangi silahlarla olursa olsun, hangi yöntemler kullanılırsa kullanılsın, katliam ve şiddetle demokrasi, insanlık ve adalet mücadelesi durdurulamaz. AKP ve MHP’nin alması gereken en önemli ders budur. Özel savaş konsepleri ve uygulamaları tarihsel gelişmeleri yavaşlatabilir ama geriye döndüremez. Biz bir kez daha yıl dönümünde insanlık düşmanı Halepçe katliamını ve yapanları lanetliyoruz. Unutmuyor, unutturmuyoruz” dedi. (Urfa/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 21:09

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