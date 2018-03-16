ASKİ bir kişiye 400 milyonluk ihale vermiş

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ali Okan Çam’ın şirketlerinin ASKİ'den aldığı 400 milyon liraya ulaşan ihaleleri Meclis gündemine taşıdı.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, Ali Okan Çam’ın şirketlerinin, ASKİ Genel Müdürlüğünden aldığı ve 400 milyon liraya ulaşan ihaleleri Meclis gündemine taşıdı. Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Söz konusu ihalelerle ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca yürütülen herhangi bir inceleme söz konusu mudur?” diye sordu.

Ali Okan Çam’ın şirketlerinin çam dikmeden radyo yayıncılığına, su bardaklamadan özel güvenlik personeli istihdamına, çadır kiralamadan elektronik arşivlemeye, mobil erişim uygulaması hizmetine kadar birçok konuda ihale aldığına dikkat çeken CHP’li Murat Emir, bu şirketlerin 2010’dan 2015’e kadar aldığı ihalelerin toplam bedelinin 399 milyon 637 bin 813 lirayı bulduğunu açıkladı.

“Hissedarlık, yönetim kurulu üyeliği ya da yönetim kurulu başkanlığı şeklinde, sahiplik yapısında bir şekilde Ali Okan Çam’ın bulunduğu bu şirketlerin, aldığı ihalelerin konusuna bakıldığında ise birbirinden alakasız işleri üstlendiği görülmektedir” diyen Emir, ASKİ’nin işlerinin birçoğunun Ali Okan Çam’ın şirketlerinin aldığını ifade etti.

MECLİSE TAŞINDI

Emir konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Emir önergesinde şu soruları sordu:

“♦ ASKİ Genel Müdürlüğü 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında kaç ihaleye çıkmıştır ve bu ihalelerin toplamı kaç liradır?

♦ Ali Okan Çam’ın başka herhangi bir şirketi, ASKİ Genel Müdürlüğünden 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında ihale almış mıdır? Almışsa hangi tarihlerde kaç ihale alınmıştır ve toplam bedeli kaç lirayı bulmuştur?

♦ Ali Okan Çam’ın sahibi olduğu Çam Grup Dış Ticaret AŞ’nin, 2014 yılında kazandığı 2 milyon 74 bin 800 lira bedelli su bardaklama hizmet alım ihalesinin şartnameye uygun şekilde gerçekleştirilmediği Sayıştayın 2015 yılı ASKİ denetim raporuna da yansımıştır. Şartnameye uygun şekilde yapılmayan söz konusu ihaleye ilişkin herhangi bir inceleme yürütülmüş müdür? Yürütülmüşse sonucu nedir?

♦ Ali Okan Çam’ın şirketlerinin üstlendiği işlere ilişkin idari ve adli makamlara herhangi bir şikayet ya da suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Söz konusu ihalelerle ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca yürütülen herhangi bir inceleme söz konusu mudur?

♦ Ali Okan Çam’ın kızı, damadı ve birinci derece yakınları ASKİ’de çalışmış mıdır ve hâlâ çalışmakta olan var mıdır?

♦ Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Beliportu helikopter pistinin Vizyon Havacılık’a verildiği doğru mudur? Doğruysa Vizyon Havacılık burayı kiralamış mıdır, satın mı almıştır? Kiraladıysa kaç liraya kiralamış, satın almışsa hangi yolla kaç liraya satın almıştır?” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 20:21

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